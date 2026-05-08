Reconocida influencer colombiana estaría con Lamine Yamal en Cartagena: estas son las coincidencias

Desde el pasado domingo 2 de agosto, se ha hablado mucho de la visita de Lamine Yamal a Colombia, pues al futbolista estaría vacacionando en Cartagena, tras haber ganado la Copa Mundial FIFA 2026.

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El joven español causó revuelo apenas subió una historia junto a una bandera de la tricolor, lo que dio las primeras pistas de que estaría en el país y horas más tarde, ya empezó a aparecer en videos que hicieron sus seguidores en la ciudad amurallada.

En los clips, se ve cómo está escoltado en medio de tantas personas que se reúnen a su alrededor para poderlo saludarlo; para sus fanáticos colombinos es sorprendente que futbolista de 19 años esté en nuestro territorio.

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De hecho, Lamine ya había mostrado su gusto por Colombia y, de hecho, ya había usado una camiseta de la Selección con el nombre de Lucho Díaz. Por otro lado, durante su estadía en el país, empezó a circular un rumor de que estaría acompañado de una famosa influencer.

¿Quién es la famosa influencer que presuntamente estaría con Lamine Yamal en Cartegena?

En redes se armó una ola de teorías con respecto a la influenciadora Kelly Reales, quien, según comentarios, estaría con el español Lamine Yamal.

Rumores vinculan a Lamine Yamal con famosa influencer en Cartagena. (AFP/ ODD ANDERSEN)

De acuerdo con los internautas, es que fueron vistos en el mismo puerto y para muchos, esto fue una coincidencia, porque se vio que, así como el futbolista, la cartagenera también estaba en un yate, pero no se confirma que sea el mismo, pero son detalles que sus seguidores no quisieron dejar pasar.

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¿Kelly Reales ha salido públicamente a decir algo sobre supuestamente estar con Lamine Yamal?

Fue una historia de Kelly Realles en un yate que destapó las teorías de que pueda estar con Lamine Yamal, sin embargo, se puede tratar de simples coincidencias, pero, desde que este rumor salió a la luz, ella no ha reaccionado en sus redes, tampoco ha vuelto a compartir nada.

¿Quién es la influencer que estaría acompañando a Lamine Yamal en Colombia? (AFP/ Oscar DEL POZO)

Por ahora, son solo teorías que parten de momentos precisos, ya que el español no se ha dejado ver acompañado, pues tampoco se ha visto que su novia, Inés García esté a su lado en nuestro país.