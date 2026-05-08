En las últimas horas, se confirmó el desafortunado fallecimiento de un reconocido actor y cantante, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Tras confirmarse el doloroso fallecimiento del artista, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales por su causa, pues, fue en medio de un crítico hecho.

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¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Brian Todd Boucher se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Brian Todd Boucher. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de varios medios internacionales, en especial, por parte de un comunicado compartido por parte de Jamaica Observer, cuyo medio reveló la noticia de la siguiente manera:

“Un artista de reggae y actor de 47 años, identificado como Brian Boucher y popularmente conocido como Ras Ajai, fue as#sin#d* a tir#s por hombres armados en Waterford, Portmore (Saint Catherine), la noche del sábado 1 de agosto”, dice el comunicado.

Lo que se sabe hasta el momento en los recientes comunicados compartidos por parte de medios internacionales, se evidencia que el cantante falleció en medio de un crítico hecho en el que fue encontrado sin vida.

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Por el momento, las autoridades se encuentran bajo las respectivas investigaciones del reto, en especial, por el lamentable suceso que enfrentó el cantante tras confirmarse su fallecimiento.

Esto se sabe por la causa del fallecimiento de Brian Todd Boucher . | Foto: Freepik

¿Cuál fue el importante legado que dejó Brian Todd Boucher a lo largo de su carrera?

Cabe destacar que Brian Todd Boucher dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por el reconocimiento que obtuvo a nivel internacional en el género del reggae.

Así también, tuvo la oportunidad en demostrar su gran habilidad en el campo artístico al participar en la producción ‘Bob Marley: One love’ en el que le dio vida al personaje de Claudie Massop.

Tras su lamentable fallecimiento, los internautas han recordado el importante legado que dejó el cantante y actor a lo largo de su amplia trayectoria profesional.