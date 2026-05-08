Los nombres de Greeicy Rendón y Mike Bahía se han apoderado de las tendencias luego tomara fuerza el rumor de un nuevo embarazo en sus vidas.

Artículos relacionados Producciones RCN Jorge Enrique Abello intervino tras la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín

¿Greeicy Rendón está embarazada? Ecografía avivó los rumores

Los rumores sobre un posible segundo embarazo de Greeicy Rendón continúan creciendo en redes sociales.

Todo empezó luego de que Mike Bahía compartiera un video en el que aparecía haciéndole una ecografía a Greeicy y junto a este dejara un emotivo mensaje.

"Me tiene el corazón latiendo"

El video de la ecografía sumado a las palabras de Mike Bahía despertaron la ilusión de sus fanáticos quienes de inmediato empezaron a indagarles si estaban esperando un hermanito para Kai.

¿Greeicy está embarazada? La ecografía que compartió Mike Bahía desató reacciones. (Foto AFP: Arturo Holmes | Freepik).

Artículos relacionados Andrea Valdiri Así reaccionó el ex de Andrea Valdiri luego que le pidieran devolver lujoso regalo que ella le dio

¿Qué dijo Mike Bahía tras rumores de embarazo de Greeicy?

Tras todo el revuelo que generó el video de la ecografía, Mike compartió una romántica fotografía junto a Greeicy durante un momento de descanso en la playa.

En la imagen, ambos aparecen abrazados de frente mientras disfrutan del atardecer, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: el cantante posó con sus manos sobre el abdomen de la artista.

Junto a la romántica foto Mike dejó otro misterioso mensaje de amor que le ha dado más fuerza a las especulaciones del embarazo.

Tenerte cerquita me afina el tucutu…



Como era de esperarse esta nueva foto y mensaje de Mike Bahía para muchos de los internautas es una clara confirmación que podrían estar dando pistas de un nuevo embarazo o proyecto.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Greeicy ni Mike Bahía han confirmado oficialmente su embarazo.