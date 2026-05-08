Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mike Bahía rompió el silencio sobre los rumores de embarazo de Greeicy

Mike Bahía compartió romántica foto con Greeicy Rendón y avivó los rumores de embarazo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Greeicy y Mike Bahía generan dudas de embarazo
Greeicy y Mike Bahía generan dudas de un nuevo embarazo. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Los nombres de Greeicy Rendón y Mike Bahía se han apoderado de las tendencias luego tomara fuerza el rumor de un nuevo embarazo en sus vidas.

Artículos relacionados

¿Greeicy Rendón está embarazada? Ecografía avivó los rumores

Los rumores sobre un posible segundo embarazo de Greeicy Rendón continúan creciendo en redes sociales.

Todo empezó luego de que Mike Bahía compartiera un video en el que aparecía haciéndole una ecografía a Greeicy y junto a este dejara un emotivo mensaje.

"Me tiene el corazón latiendo"

El video de la ecografía sumado a las palabras de Mike Bahía despertaron la ilusión de sus fanáticos quienes de inmediato empezaron a indagarles si estaban esperando un hermanito para Kai.

¿Greeicy está embarazada? La ecografía que compartió Mike Bahía desató reacciones
¿Greeicy está embarazada? La ecografía que compartió Mike Bahía desató reacciones. (Foto AFP: Arturo Holmes | Freepik).

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mike Bahía tras rumores de embarazo de Greeicy?

Tras todo el revuelo que generó el video de la ecografía, Mike compartió una romántica fotografía junto a Greeicy durante un momento de descanso en la playa.

En la imagen, ambos aparecen abrazados de frente mientras disfrutan del atardecer, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: el cantante posó con sus manos sobre el abdomen de la artista.

Junto a la romántica foto Mike dejó otro misterioso mensaje de amor que le ha dado más fuerza a las especulaciones del embarazo.

Tenerte cerquita me afina el tucutu…


Como era de esperarse esta nueva foto y mensaje de Mike Bahía para muchos de los internautas es una clara confirmación que podrían estar dando pistas de un nuevo embarazo o proyecto.

Cabe resaltar que, hasta el momento ni Greeicy ni Mike Bahía han confirmado oficialmente su embarazo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

SMAYV reaccionó al nuevo look de su hijo Karina García

Expareja de Karina García reaccionó al nuevo look de Valentino tras comparaciones con Kris R

SMAYV, el papá de Valentino reaccionó tras el nuevo look de su hijo y los comentarios en redes.

Cris Valencia rompió el silencio tras polémica con Kris R: hizo sorpresiva confesión de Karina, ¿cuál? Karina García

Cris Valencia rompió el silencio tras polémica con Kris R: hizo sorpresiva confesión de Karina, ¿cuál?

Cris Valencia habló de la cercanía que tuvo con Karina García en el pasado respondiéndole a Kris R por su controversial comentario.

Hijo de Karina García sorprendió con nuevo look Karina García

Hijo de Karina García reveló su nuevo look y lo compararon con Kris R: así quedó

Valentino, hijo de Karina García, sorprendió con un estilo con trenzas y así reaccionó el cantante Kris R.

Lo más superlike

Emiro Navarro es comparado con Diomedes Díaz Diomedes Díaz

Emiro de MasterChef es comparado con Diomedes Díaz por curiosa razón

"Emiro Díaz": un detalle en la ropa de Emiro hizo que lo compararan con Diomedes Díaz.

Le regalaron camiseta de Cartagena a Lamine Yamal Talento internacional

Le regalaron camiseta de un equipo colombiano a Lamine Yamal y así reaccionó

Beéle se presentará en Medellín a finales de noviembre. Beéle

Beéle se presentará en Medellín con su "Borondo Tour" y ya anunciaron la preventa; ¿cuándo será?

El Flaco Solórzano habló de su etapa con la andropausia. Fernando Solórzano

¿Qué es la andropausia? Fernando "El Flaco" Solórzano explicó cómo ha enfrentado esta etapa masculina

Harry Styles sorprendió en México al cantar una ranchera. Harry Styles

Harry Styles emocionó al público mexicano al cantar famosa ranchera; así fue el momento