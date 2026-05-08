Esta fue la revelación que compartió Sebastián Villalobos sobre la soledad, ¿de qué se trata?
El creador de contenido, Sebastián Villalobos, confesó que disfruta las citas consigo mismo, y el tiempo a solas para reconectar.
El influencer, Sebastián Villalobos, se ha convertido en uno de los participantes favoritos de los internautas en MasterChef Celebrity por su trabajo en equipo y liderazgo. No obstante, recientemente el creador de contenido habló sobre la soledad y compartió su opinión sobre las citas a solas con sus seguidores.
¿Qué dijo Sebastián Villalobos sobre la soledad?
Sebastián Villalobos compartió una historia de Instagram donde se pronunció frente a la soledad. El creador de contenido publicó una fotografía acompañada de un mensaje en el que habló sobre las citas a solas y cómo disfruta de su propia compañía.
No sé si por capricorniano, o por hombre, o simplemente como ser humano, pero cada cierto tiempo necesito una cita conmigo mismo.
El artista también expresó que considera que estos espacios de soledad son necesarios para reflexionar y compartió cómo es su plan en solitario ideal.
Un lugar donde estemos mis audífonos y yo haciendo cualquier cosa.
Sin embargo, el influenciador resaltó que es muy importante para él pasar tiempo de calidad con su familia, pero señaló que considera que esas salidas consigo mismo son esenciales.
La verdad es que, aunque disfruto mucho de la compañía de mi hogar, siempre he amado estos encuentros conmigo; los siento necesarios para pensar, para recargar o simplemente para perder el tiempo. A veces a comer, a veces al cine, a veces solo caminar por ahí.
Tras compartir el mensaje les preguntó a sus seguidores si les ocurría la misma situación.
¿Con quién vive Sebastián Villalobos?
Sebastián Villalobos vive con su pareja, Camila Santamaría y su hija Isla. El creador de contenido conoce a su pareja desde la adolescencia y han sostenido una relación por varios años, a pesar de un periodo de ruptura en el 2022. Sin embargo, retomaron su relación y han continuado juntos desde entonces.
El nueve de mayo de 2025 nació su primera hija y esto generó que el creador transformara el contenido que compartía en redes sociales. Incluso lanzó un pódcast 'Para papá' junto al chef Ignacio Baladán donde hablan sobre la paternidad y los retos que atraviesan los padres, desde el punto de vista masculino.
¿Cómo ha sido la participación de Sebastián Villalobos en MasterChef Celebrity?
Sebastián Villalobos ha tenido una buena participación, en general, en la cocina más famosa de Colombia. Pues en el primer reto de campo, fue parte del equipo que triunfó con el plato fuerte.
Además, ya obtuvo su primer pin de inmunidad en uno de los retos de parejas junto a Emiro Navarro con la preparación de los arancini rellenos.
Aunque ha respondido a críticas por estar en otros realities de cocina previamente, Sebastián Villalobos ha demostrado un buen nivel en la cocina y ha recibido comentarios positivos por parte de los chefs en la mayoría de sus preparaciones.
Además, demostró su compañerismo con Hugo Gómez al apoyarlo desde el balcón en el reto de eliminación.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike