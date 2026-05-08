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Greeicy Rendón reapareció en redes en medio de rumores de su embarazo con Mike Bahía: ¿qué dijo?

Greeicy Rendón rompió el silencio en sus redes con sorpresivo mensaje en medio de rumores de su segundo embarazo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Greeicy Rendón reapareció en redes en medio de rumores de su embarazo con Mike Bahía: ¿qué dijo?
¿Qué compartió Greeicy Rendón en sus redes sociales? | AFP: Arturo Holmes

En las últimas horas, el nombre de Mike Bahía se ha convertido en centro de atención mediática a través de las distintas plataformas digitales por un video que compartió en sus redes junto a Greeicy Rendón, en el que se evidencia que le estaban haciendo una ecografía y se evidencia que ha estado esperando su segundo hijo.

Con base en esta publicación, Greeicy Rendón reapareció mediante sus redes sociales junto a sorpresivo mensaje, el cual ha desatado todo tipo de opiniones al ver si está embarazada o no.

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¿Cómo iniciaron los rumores del posible embarazo de Greeicy Rendón con Mike Bahía?

Es clave mencionar que Mike Bahía no solo se ha destacado por ser un reconocido cantante colombiano, sino también, por un reciente video que compartió a través de su cuenta oficial de TikTok en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, en la que compartió un video en el que aparece Greeicy Rendón.

Greeicy Rendón reapareció en redes en medio de rumores de su embarazo con Mike Bahía: ¿qué dijo?
Así anunció Mike Bahía el aparente embarazo de Greicy Rendón. | Foto: Canal RCN

En la publicación se evidencia que le están haciendo una coreografía a Greeicy Rendón y aunque ambas celebridades no han confirmado que están esperando su segundo hijo, muchos internautas han generado todo tipo de opiniones al respecto.

Así también, Mike Bahía le dejó un emotivo mensaje frente al video que compartió en sus redes sociales junto a Greeicy Rendón, pues, expresó las siguientes palabras:

“Me tiene el corazón latiendo, Greeicy Rendón”, reveló Mike Bahía en la descripción de la publicación.

¿Cuál fue el reciente mensaje que compartió Greeicy en medio de los rumores de su embarazo con Mike Bahía?

Greeicy Rendón reapareció en redes en medio de rumores de su embarazo con Mike Bahía: ¿qué dijo?
Esta fue la reciente publicación que compartió Greeicy Rendón mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

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En medio de todos los rumores que han circulado en las redes sociales frente al posible embarazo de Greeicy con Mike Bahía, los internautas se han sorprendido por una reciente publicación que compartió en su cuenta oficial de TikTok en la que cuenta con más de 13 millones de seguidores, todo tipo de opiniones, pues la publicación dice lo siguiente:

“Sentir que alguien te cuida, está pendiente de ti sin pedir nada a cambio, que te protege incluso en los detalles pequeños, es de las sensaciones más tranquilas que existen”, dice la publicación que compartió Greeicy Rendón.

Aunque por el momento Greeicy ni Mike se han pronunciado al respecto, los internautas han generado todo tipo de opiniones al respecto.

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