El jugador español Lamine Yamal se encuentra por estos días de vacaciones por Colombia y su estancia en el país no ha pasado por desapercibido.

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¿Qué hace el futbolista Lamine Yamal en Colombia?

Lamine Yamal ha sido visto recorriendo las calles de Cartagena, compartiendo con aficionados y visitando algunos de los lugares más emblemáticos de la 'Ciudad amurallada'.

Aunque no se sabe el motivo por el que Lamine decidió visitar Colombia, se sabe que se ha mostrado encantado con su infraestructura, gente y comida.

Como era de esperarse su visita no ha pasado por desapercibido entre sus fans y algunos han buscado la manera de llegar hasta donde esté, precisamente, un fanático suyo se ha hecho viral luego que le regalara una camiseta del fútbol colombiano.

Lamine Yamal fue captado en Cartagena y su reacción se hizo viral. (AFP/ Oscar DEL POZO)

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¿Cómo reaccionó Lamine Yamal luego que le regalaran camiseta del Real Cartagena?

Un fanático de Lamine Yamal llegó hasta un puerto en Cartagena en el que el futbolista llegó tras un viaje en yate con amigos.

Al bajarse, el aficionado le expresó a Lamine Yamal que quería entregarle un regalo, la camiseta del Real Cartagena, el club de la ciudad.

En las imágenes se observa cómo el futbolista recibe la prenda, la observa rápidamente durante unos segundos y se sube a la camioneta que lo esperaba.



Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su reacción, pues algunos usuarios aseguraron que el jugador lució serio y poco expresivo, mientras que otros defendieron su actitud y señalaron que simplemente se mostró tranquilo y respetuoso al recibir el obsequio.

Asimismo, muchos han tomado el tema con humor en redes sociales al asegurar que el jugador habría reaccionado de otra manera si la camiseta hubiese sido de otro equipo.

Tras este momento viral, muchos aficionados están a la espera que el jugador español suba una foto con el detalle.