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Lina Tejeiro reveló qué sintió cuando vio a su exnovio Sebastián Vega en MasterChef Celebrity

Lina Tejeiro habló sobre su reencuentro con Sebastián Vega en MasterChef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
lina tejeiro y sebastian vega en masterchef celebrity
Lina Tejeiro habló de su ex Sebastián Vega/Canal RCN

La actriz Lina Tejeiro se sinceró con sus millones de fanáticos al revelar cómo se sintió cuando vio que su exnovio, el actor Sebastián Vega, iba a estar también participante junto a ella en MasterChef Celebrity.

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¿Qué sintió Lina Tejeiro cuándo se reencontró con Sebastián Vega en MasterChef Celebrity?

La participante de MasterChef Celebrity realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales donde le preguntaron cómo se sintió al reencontrarse con su exnovio, el actor Sebastián Vega.

lina tejeiro tras masterchef celebrity

La llanera señaló que le parece muy curioso que le pregunten por eso, pues no entiende cómo después de 20 años creen que se puede sentir algo por esa persona con al que se tuvo una relación.

"Yo embarazada después de como cinco noviazgos, él con dos hijos, dos matrimonios; ¿qué sentí? pues nada, ¿qué podía sentir?. ¡Ay no sentí mariposas! nada, normal", dijo.

Detalló que luego de que ellos terminaran tuvieron que grabar una telenovela juntos en la que además hacían de pareja y tomaron la situación con todo el profesionalismo del caso.

"Se imaginan yo después de 20 años 'no, pues yo lo vi y sentí que todavía lo amaba, nunca lo olvidé', no sea hijuemadre", agregó entre risas.

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¿Qué dijo Sebastián Vega tras reencontrarse con Lina Tejeiro?

El actor ya se había referido sobre cómo fue para él trabajar con la actriz en entrevista con Eva Longoria, donde destacó que evidentemente no son amigos, pero aclaró que tienen una relación cordial el uno hacia al otro y en la competencia en varias ocasiones le ofreció su ayuda.

lina tejeiro se sincero sobre sebastian vega

Señaló que con su esposa Valentina Ochoa no presentó ningún problema, pues ella es bastante relajada en ese aspecto.

Recordemos que Lina Tejeiro y Sebastián Vega tuvieron un noviazgo de casi tres años en su adolescencia, el cual se terminó por la inmadurez que tenía en ese entonces, según han detallado los dos.

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Por ahora, los fanáticos de los actores siguen disfrutando de la participación de ambos en el juego, que puedes seguir viendo todas las noches de lunes a viernes y los domingos por el Canal RCN.

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