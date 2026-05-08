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Lina Tejeiro habría revelado quién será el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity

La actriz comentó quién saldrá hoy de MasterChef Celebrity y su mensaje desató todo tipo de reacciones.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Lina Tejeiro destapó quién sería el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity
Lina Tejeiro dejó al descubierto quién sería el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia entra en uno de sus momentos más decisivos. En la noche del 5 de agosto, uno de los participantes abandonará la cocina más famosa del país durante la tercera eliminación de la temporada.

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Horas antes del capítulo, Lina Tejeiro llamó la atención de los seguidores del reality luego de revelar en redes sociales quién será el famoso que se despedirá de la competencia.

¿Quiénes están en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity?

Diez participantes tendrán que enfrentarse en el reto de eliminación para asegurar un lugar una semana más dentro del programa.

Aunque varios de ellos han tenido buenos desempeños a lo largo de la competencia, en MasterChef Celebrity cada reto comienza desde cero y el resultado depende únicamente del plato que presenten frente a los jurados.

Los famosos que se encuentran en riesgo son:

  • Marcela Carvajal
  • Sebastián Villalobos
  • Lui Vergara
  • Robert Farah
  • Mariana Mozo
  • Diana Mina
  • Iván Marín
  • Tavo Bernate
  • Milena López
  • Jimmy Vásquez

Todos buscarán convencer a los chefs con sus preparaciones y evitar convertirse en el tercer eliminado de la temporada.

Lina Tejeiro sorprendió al revelar quién saldrá hoy de MasterChef Celebrity
Lina Tejeiro destapó quién sería el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

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¿Quién será el eliminado de MasterChef Celebrity, según Lina Tejeiro?

Canal RCN publicó en sus redes sociales una imagen con los diez participantes que se encuentran en riesgo y les preguntó a los seguidores quién creen que abandonará la competencia.

La publicación rápidamente acumuló cientos de comentarios con todo tipo de apuestas y predicciones. Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de Lina Tejeiro.

La actriz respondió directamente a la publicación y escribió que Altafulla será el participante que saldrá eliminado en el capítulo de esta noche.

Su comentario no pasó desapercibido y generó decenas de respuestas por parte de los usuarios.

Todos tomaron la publicación con humor y aseguraron que Lina no pierde oportunidad para hacer este tipo de comentarios, mientras otros le escribieron entre risas que "se había pasado" por la broma que hizo.

Su respuesta rápidamente se hizo viral en otras plataformas que difundieron el chiste de la actriz y destacaron su sentido del humor.

Lina Tejeiro habría revelado quién será el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity
Lina Tejeiro comentó que Altafulla sería eliminado de MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)
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