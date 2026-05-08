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¿Kylie Jenner estaría embarazada? Imágenes desataron rumores por su “pancita”

Circulan en redes supuestas imágenes que sacarían a la luz que Kylie Jenner está esperando su tercer hijo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Kylie Jenner desató rumores de embarazo tras aparecer con aparente pancita
Imágenes de Kylie Jenner con aparente pancita desataron rumores de embarazo. (AFP/ Amy Sussman - Foto/ Freepik)

En los últimos días, han circulado rumores de que Kylie Jenner estaría esperando a su tercer hijo, pues supuestas imágenes revelarían su posible pancita.

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Apenas salieron a la luz las fotos, han sido tendencia en las diferentes plataformas digitales, en donde aseguran que sí parece que estuviera en gestación, sin embargo, ella no ha dicho nada por su cuenta.

Por ahora, todos son especulaciones y se esperaría si hay alguna información oficial y si los paparazzis logran captar el momento que revela la verdad de la famosa empresaria.

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En cuanto a las reacciones de sus seguidores, a algunos les hace ilusión saber que habría un bebé producto de la relación de la menor del clan Kardashian y el famoso actor, Timothée Chalamet, quien no se ha pronunciado al respecto tras esta teoría que nació en redes.

¿Cuáles son las imágenes que sacarían a la luz el supuesto embarazo de Kylie Jenner?

De acuerdo con la información que circula en las plataformas digitales, Kylie Jenner habría salido a cenar con su mejor amigo y allí fue captada en cámara; según las supuestas imágenes, se notaría diferente.

Imágenes de Kylie Jenner con aparente pancita desataron rumores de embarazo
Kylie Jenner volvió a ser tendencia por supuesta pancita de embarazo. (AFP/ Rich Fury)

Lo que se percibe de las fotos que le sacaron, es que está usando un vestido un poco bastante en su parte del abdomen, lo que hace que se le pronuncie su pancita como si estuviera embarazada, pero esto solo podría notarse en las imágenes.

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Por eso, algunos creen que sí se podría tratar de un embarazo, pero otros dicen que puede ser porque usó una prenda ancha.

¿Cuáles son las teorías de que Kylie Jenner sí pueda estar embrazada?

Según lo que se dice en redes es que Kylie Jenner ya había dicho que quería más hijos, pues ser madre es un sueño cumplido, pero, en caso de estar en embarazo, este tercer bebé sería hijo del actor.

Kylie Jenner volvió a ser tendencia por supuesta pancita de embarazo
Kylie Jenner desató rumores de embarazo tras aparecer con aparente pancita. (AFP/ ANGELA WEISS)

Sus dos hijos mayores, Stormi y Aire son herederos del rapero Travis Scott, con quien la empresaria terminó en enero de 2023.

Por otro lado, se dice que Kylie no ha salido desde hace un tiempo en público y, además, que ha subido en sus redes fotos que parecen antiguas, lo que aumenta la sospechas de que pareciera que estuviera ocultando algo.

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