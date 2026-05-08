Beba habló de la lesión que sufrió en La casa de los famosos: "He perdido mucha fuerza"

Beba de la Cruz habló de la lesión que sufrió en su participación en La casa de los famosos Colombia.

Beba habló de su recuperación luego de perder fuerza y movilidad en su hombro. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál fue la lesión que sufrió Beba en La casa de los famosos Colombia?

La barranquillera subió unas historias a su Instagram en donde se le puede ver entrenando en el gimnasio y diciendo que perdió toda su fuerza en el tren superior del cuerpo luego de un mal movimiento en una de las pruebas que comprometió la movilidad de su hombro.

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Según sus palabras, desde el incidente ha tratado de entrenar con la intensidad que solía hacerlo, pero que ha sido muy complejo poder retomar el ejercicio como quisiera.

Asimismo, hace pocos días en las ferias de Cúcuta, la deportista también se mostró recibiendo atención especializada en un hospital por lo que las rutinas se vuelven más fuertes al estar recuperándose no solo de la lesión sino de otros síntomas que la afectaron.

Beba subió unas fotografías junto a su esposo Andrés Gómez y disipó los rumores de separación. (Foto: Canal RCN)

¿Qué subió Beba junto a su esposo Andrés Gómez?

Asimismo, tras los comentarios y rumores sobre su relación sentimental con Andrés Gómez, Beba decidió dejar claro que están más enamorados que nunca.

A través de un feed en Instagram, se les vio vestidos de manera elegante disfrutando de una cena romántica. Allí, la influenciadora expresó sentirse afortunada de compartir su vida con él, despejando dudas sobre una posible separación.

Por otro lado, Beba también se pronunció sobre la polémica entre sus excompañeras Alexa Torrex y Sofía Jaramillo, quienes estarían enfrentadas por Felipe Saruma.

La costeña aseguró que no quiere opinar sobre lo que no le corresponde, ya que ambas son sus amigas y prefiere mantenerse al margen.

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Además, la barranquillera logró llegar a la recta final del reality y, tras su participación en la canción oficial del programa, donde su voz junto a la de Juanda Caribe fueron protagonistas, anunció que comenzará su carrera musical.

Sus seguidores ya esperan que empiece a sacar canciones propias y a realizar colaboraciones, tal como lo han hecho Alexa, Karola e incluso Eidevin, quienes también aprovecharon la visibilidad del formato para abrirse camino en la música.