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¿Se casan? Aida Victoria Merlano habló de los planes que tiene con su nueva pareja, Escro

Aida Victoria Merlano confesó en redes sociales que su relación con Escro avanza rápido y ya piensa en un futuro juntos.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Aida Victoria Merlano habló de los planes que tiene con Escro.
Aida Victoria Merlano dijo que le gustaría formar una familia con Escro. (Foto de Aida Victoria Merlano: Canal RCN) (Foto de la boda: Freepik)

Aida Victoria Merlano sorprendió al revelar que se piensa casar con su nueva pareja, Escro.

Aida Victoria Merlano tiene un nuevo romance.
Aida Victoria Merlano confesó estar enamorada de Escro. (Foto: Canal RCN)

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¿Desde cuándo están saliendo Aida Victoria Merlano y Escro?

El bahameño y la barranquillera confirmaron su relación el pasado 21 de julio luego de que se dieran un beso en pleno en vivo. Desde entonces, a la pareja se le ha visto junta en todas partes demostrando que la cercanía es en serio.

Recordemos que a Aida también se le había relacionado con Agustín Fernández con quien protagonizó un particular encuentro en el reality donde participaron.

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Sin embargo, esa relación no prosperó y este nuevo romance sorprendió a su comunidad digital. Por medio de un stream, Merlano dijo que está muy enamorada y que tiene entre sus planes casarse y formar una familia con el creador de contenido.

Las palabras de la influenciadora generaron opiniones divididas en las redes sociales. Muchos internautas celebraron la noticia, mientras otros recordaron que no es la primera vez que Aida comparte públicamente su felicidad en pareja y luego termina exponiendo las rupturas y quejándose de sus parejas.

Aida Victoria Merlano tenía un romance con Agustín Fernández.
Aida Victoria Merlano le respondió a Yina Calderón luego de criticara su relación con Escro. (Foto: Canal RCN)

¿Qué opinó Yina Calderón sobre la relación sentimental entre Aida Victoria Merlano y Escro?

Por otra parte, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, no tardó en dar su opinión sobre el noviazgo. Según ella, Escro estaría aprovechando la visibilidad de Aida para crecer en plataformas digitales y ganar reconocimiento en Colombia. Incluso llegó a afirmar que el productor estaría interesado en el dinero de la barranquillera y cuestionó su decisión de involucrarse con alguien que, en sus palabras, es “feo”.

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¿Cómo reaccionó Aida Victoria Merlano a las críticas de Yina Calderón a su relación con Escro?

Ante estas declaraciones, Merlano salió en defensa de su pareja. Aseguró que las críticas provienen de mujeres que sienten envidia y recalcó que lo más importante no es la apariencia, sino los sentimientos. Para ella, Escro tiene un buen corazón y eso es lo que realmente cuenta.

Lo cierto es que la pareja continúa mostrándose unida en transmisiones y publicaciones, dejando claro que la relación avanza con planes serios.

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