Jessi Uribe y Paola Jara han sido protagonistas de controversias en redes sociales sobre su presunta ruptura. Tras desmentir los rumores, los artistas han compartido fotografías junto a su hija Emilia y han generado ternura en sus seguidores. Sin embargo, recientemente Jessi Uribe publicó un video en el que se encontraba llorando, y esto ha desatado todo tipo de comentarios.

Jessi Uribe se emocionó en redes y compartió una gran noticia con sus seguidores (Foto por Canal RCN).

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¿Cuál fue la razón por la que Jessi Uribe apareció llorando en un video?

Jessi Uribe publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se le veía muy emocionado mientras cubría su rostro y estaba a punto de llorar mientras sonreía. Un integrante de su familia le preguntó qué era lo que ocurría, el cantante preguntó dónde estaba Paola Jara, y le contó que ambos hicieron sold out para su concierto en Bogotá, que se llevará a cabo en el Movistar Arena. En otras palabras, los cantantes vendieron todas las entradas, y llenaron el recinto por completo.

Luego el cantante y varios niños, se presume que son de la familia de los artistas, salieron corriendo hacia la habitación de su esposa para darle la gran noticia. Jessi Uribe abrió la puerta y gritó con alegría que habían logrado vender todas las entradas del concierto y abrazó a Paola Jara.

La cantante se encontraba dormida y se sorprendió mientras toda la familia celebraba.

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¿Cuáles fue el mensaje que escribió Jessi Uribe tras hacer sold out en su concierto en Bogotá?

Jessi Uribe acompañó el video de celebración en el que le agradeció a sus fans por su apoyo y destacó la importancia de esforzarse por los sueños.

Hoy es uno de los días más felices de nuestras vidas. Esta familia les da las Gracias a todos los amamos. Hay sueños que uno empieza solo… pero cuando se cumplen, te das cuenta de que nunca caminaste solo.

El artista agregó que era un sueño hecho realidad y agradeció a todas las personas que creyeron en su esposa y él.

Este sold out no es solo un concierto lleno. Es el abrazo de miles de personas que durante años han cantado con nosotros, han llorado y han creído en esta pareja incluso cuando apenas soñábamos con sobrevivir a todo lo que vivimos.

El cantante finalizó su mensaje agradeciendo a sus seguidores y asegurando que los verá pronto en el Movistar Arena.

Jessi Uribe y Paola Jara lograron hacer sold out en su concierto 'Despecho a 2 voces' que se llevará a cabo en el Movistar Arena en Bogotá (Foto por Canal RCN).

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¿Cuántas personas irán al concierto en Bogotá de Jessi Uribe y Paola Jara?

De acuerdo con Jessi Uribe, serán alrededor de doce mil personas que acompañarán a los cantantes el 20 de diciembre del presente año con un concierto que reunirá su más reciente colaboración 'Despecho a 2 voces'.

El álbum está compuesto por once canciones que cuentan historias sobre el amor, las rupturas, y las diferentes etapas del enamoramiento. Jessi Uribe y Paola Jara compartirán el escenario. Los asistentes podrán cantar las canciones más icónicas de los artistas y tener una experiencia única.