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Sara Uribe compartió detalles inéditos de su relación con Camilo Méndez: ¿qué reveló?

Sara Uribe confesó en una entrevista de Buen Día, Colombia, detalles inéditos de su relación con Camilo Méndez.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sara Uribe compartió detalles inéditos de su relación con Camilo Méndez: ¿qué reveló?
Esto dijo Sara Uribe sobre su relación. | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Sara Uribe se ha convertido en centro de atención mediática por una reciente confesión que hizo frente al vínculo sentimental que tiene con Camilo Méndez.

La confesión lo hizo Sara Uribe en una entrevista con el programa de ‘Buen Día, Colombia’, en el que contó detalles inéditos de cómo ha sido su relación con el cantante vallenato.

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¿Qué detalles inéditos compartió Sara Uribe de su relación con Camilo Méndez?

Sara Uribe compartió detalles inéditos de su relación con Camilo Méndez: ¿qué reveló?
¿Cuál fue la confesión que hizo Sara Uribe sobre Camilo Méndez? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Sara Uribe, modelo, empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha generado una gran variedad de opiniones por unos detalles inéditos que compartió frente a cómo ha sido su relación con Camilo Méndez, pues, expresó las siguientes palabras:

“En el 2025 tuve un mapa de sueños y le dije de manera muy bonita a Dios en el que le pedí muchas cosas. He construido proyectos laborales. Además, aprendí que entre menos cosas materiales tenga, todo es mejor. Así que cuando me llegó el amor, de una amanera bonita, inesperada, en donde me han cuidado y consentido”, reveló Sara Uribe.

Con base en esta confesión que hizo Sara Uribe, los internautas han generado todo tipo de opiniones al respecto frente lo que dijo acerca de su relación sentimental con Camilo Méndez.

Sara Uribe compartió detalles inéditos de su relación con Camilo Méndez: ¿qué reveló?
Esta fue la confesión que hizo Sara Uribe sobre Camilo Méndez. | Foto: Canal RCN

¿Cómo conoció Sara Uribe a Camilo Méndez?

En la reciente confesión que hizo Sara Uribe en el programa de Buen Día, Colombia, contó que en su pasado atravesó por ciertas situaciones en las que aprendió que a pesar de soltar varias situaciones, se siente sumamente orgullosa de todo lo que ha llevado a cabo en su vida:

“Hubo muchos años de espera, hubo momentos en los que tuve que aprender a amarme y me quedé con migajas. Por este motivo, cuando llegó Camilo a mi vida, estoy muy feliz por todos los momentos que hemos hecho. Así también, ha sido un proceso sin prisa”.

Con base en estas palabras, Sara Uribe ha generado todo tipo de opiniones por parte de los internautas por la estable relación que tiene en la actualidad con Camilo Méndez por todos los sucesos que han compartido desde que confirmaron su relación.

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