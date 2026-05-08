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Emiro de MasterChef es comparado con Diomedes Díaz por curiosa razón

"Emiro Díaz": un detalle en la ropa de Emiro hizo que lo compararan con Diomedes Díaz.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Emiro Navarro es comparado con Diomedes Díaz
Emiro Navarro fue comparado con Diomedes. (Foto Canal RCN)

Emiro Navarro ha sido tendencia en las últimas horas por una curiosa comparación con el fallecido cantante Diomedes Díaz.

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¿Por qué comparan a Emiro Navarro de MasterChef Celebrity con Diomedes Díaz?

Emiro Navarro continúa siendo uno de los participantes que más conversación genera durante la actual temporada de MasterChef Celebrity.

Además de sus ocurrencias y personalidad frente a las cámaras, el creador de contenido suele compartir momentos de su día a día en redes sociales.

Precisamente, una de sus más recientes publicaciones en la que se dejó ver junto a Pautips y Luciano D'Alessandro llamó la atención de los internautas por una razón inesperada, su outfit.

emiro navarro habla de cocinar mal en masterchef celebrity
Emiro Navarro fue comparado con Diomedes Díaz por look. (Fotos Canal RCN)

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La ropa por la que comparan a Emiro Navarro con Diomedes Díaz

En el video, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia aparece luciendo un atuendo que varios usuarios asociaron de inmediato con el estilo característico de Diomedes Díaz.

Emiro aparece luciendo una camiseta con un estampado tipo animal print de color dorado y negro, una camiseta parecida a una que usó el recordado 'Cacique de la Junta'.


La comparación no tardó en viralizarse y los comentarios inundaron la publicación con mensajes como: "Pensé que era Diomedes", "Emiro Díaz" y "Se parece al Cacique con esa camisa", haciendo referencia a la prenda que vestía el participante.

Hasta el momento, el participante de MasterChef Celebrity no ha respondido a los comentarios sobre la curiosa comparación.

Sin embargo, una vez más logró convertirse en tendencia gracias a la espontaneidad que lo ha caracterizado desde su ingreso a la cocina más famosa del mundo.

Si no te quieres perder ningún detalle de MasterChef Celebrity conéctate todas las noches por la señal y app del Canal RCN y en redes sociales con el mejor contenido diferencial y detrás de cámaras.

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