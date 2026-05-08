Hijo de Karina García reveló su nuevo look y lo compararon con Kris R: así quedó

Karina García y sus hijos siguen siendo tema de conversación en redes sociales. En esta ocasión, el protagonista fue su hijo Valentino, quien decidió renovar su imagen por completo.

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¿Cómo luce Valentino, el hijo de Karina García con su nuevo look?

En la tarde de este 5 de agosto Valentino, el hijo menor de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se volvió tendencia por su drástico cambio de look.

Aunque Karina García había anunciado en sus redes que Valentino se estaba haciendo un cambio de look, dejando atrás sus crespos, no había dejado ver el resultado final.

Sin embargo, el pequeño Valentino desde su cuenta de Instagram compartió un carrusel de fotografías en las que dejó ver su nuevo look con trenzas.

El pequeño decidió hacerse este estilo urbano y lucir una sudadera como las que usa Kris R, pareja de su mamá y llevar algunas de sus cadenas.



Las imágenes del joven con su nuevo look comenzaron a circular rápidamente y los comentarios no tardaron en aparecer. Mientras algunos elogiaron el cambio de estilo, otros aseguraron que el parecido e influencia de Kris R.

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¿Cómo reaccionó Karina García al nuevo look de su hijo Valentino?

Karina García horas antes que Valentino revelara su nuevo look había expresado su preocupación y hasta nostalgia por el cambio de imagen de su hijo menor.

La modelo aseguraba que, el cambio de look había sido propuesto por el menor porque ella no estaba de acuerdo.

PD: él me pidió quitarse ya el cabello, pero si es por mí, nunca se los quitaría"

En sus redes Karina ya había adelantado que su hijo se había mandado a hacer unas trenzas, algo que, le había dolido a ella.

"Mi niño, por fin le hicimos las trenzas antes de despedirse de sus crespos. Ay, no, me duele el corazoncito.

Karina García reaccionó al nuevo corte de cabello de su hijo. (Foto Canal RCN).

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¿Cómo reaccionó Kris R al nuevo look de Valentino?

La publicación de Valentino ha generado gran revuelo en redes sociales y las comparaciones con Kris R. hicieron que el cantante también reaccionara.

Kris R. aprovechó la caja de comentarios de la publicación de Valentino para expresar su sorpresa y apoyo al nuevo look del hijo menor de su pareja, con quien al parecer, ha construido una gran relación.

Velo velooo el Valen.