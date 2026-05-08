Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hijo de Karina García reveló su nuevo look y lo compararon con Kris R: así quedó

Valentino, hijo de Karina García, sorprendió con un estilo con trenzas y así reaccionó el cantante Kris R.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hijo de Karina García sorprendió con nuevo look
Valentino mostró su nuevo estilo urbano. (Fotos Canal RCN)

Karina García y sus hijos siguen siendo tema de conversación en redes sociales. En esta ocasión, el protagonista fue su hijo Valentino, quien decidió renovar su imagen por completo.

Artículos relacionados

¿Cómo luce Valentino, el hijo de Karina García con su nuevo look?

En la tarde de este 5 de agosto Valentino, el hijo menor de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se volvió tendencia por su drástico cambio de look.

Aunque Karina García había anunciado en sus redes que Valentino se estaba haciendo un cambio de look, dejando atrás sus crespos, no había dejado ver el resultado final.

Sin embargo, el pequeño Valentino desde su cuenta de Instagram compartió un carrusel de fotografías en las que dejó ver su nuevo look con trenzas.

El pequeño decidió hacerse este estilo urbano y lucir una sudadera como las que usa Kris R, pareja de su mamá y llevar algunas de sus cadenas.


Las imágenes del joven con su nuevo look comenzaron a circular rápidamente y los comentarios no tardaron en aparecer. Mientras algunos elogiaron el cambio de estilo, otros aseguraron que el parecido e influencia de Kris R.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Karina García al nuevo look de su hijo Valentino?

Karina García horas antes que Valentino revelara su nuevo look había expresado su preocupación y hasta nostalgia por el cambio de imagen de su hijo menor.

La modelo aseguraba que, el cambio de look había sido propuesto por el menor porque ella no estaba de acuerdo.

PD: él me pidió quitarse ya el cabello, pero si es por mí, nunca se los quitaría"

En sus redes Karina ya había adelantado que su hijo se había mandado a hacer unas trenzas, algo que, le había dolido a ella.

"Mi niño, por fin le hicimos las trenzas antes de despedirse de sus crespos. Ay, no, me duele el corazoncito.

El inesperado momento que vivió Karina García al encontrar un animal muerto en su casa
Karina García reaccionó al nuevo corte de cabello de su hijo. (Foto Canal RCN).

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Kris R al nuevo look de Valentino?

La publicación de Valentino ha generado gran revuelo en redes sociales y las comparaciones con Kris R. hicieron que el cantante también reaccionara.

Kris R. aprovechó la caja de comentarios de la publicación de Valentino para expresar su sorpresa y apoyo al nuevo look del hijo menor de su pareja, con quien al parecer, ha construido una gran relación.

Velo velooo el Valen.

Kris R. reaccionó al nuevo look de Valentino. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

SMAYV reaccionó al nuevo look de su hijo Karina García

Expareja de Karina García reaccionó al nuevo look de Valentino tras comparaciones con Kris R

SMAYV, el papá de Valentino reaccionó tras el nuevo look de su hijo y los comentarios en redes.

Cris Valencia rompió el silencio tras polémica con Kris R: hizo sorpresiva confesión de Karina, ¿cuál? Karina García

Cris Valencia rompió el silencio tras polémica con Kris R: hizo sorpresiva confesión de Karina, ¿cuál?

Cris Valencia habló de la cercanía que tuvo con Karina García en el pasado respondiéndole a Kris R por su controversial comentario.

Sara Uribe compartió detalles inéditos de su relación con Camilo Méndez: ¿qué reveló? Sara Uribe

Sara Uribe compartió detalles inéditos de su relación con Camilo Méndez: ¿qué reveló?

Sara Uribe confesó en una entrevista de Buen Día, Colombia, detalles inéditos de su relación con Camilo Méndez.

Lo más superlike

Emiro Navarro es comparado con Diomedes Díaz Diomedes Díaz

Emiro de MasterChef es comparado con Diomedes Díaz por curiosa razón

"Emiro Díaz": un detalle en la ropa de Emiro hizo que lo compararan con Diomedes Díaz.

Le regalaron camiseta de Cartagena a Lamine Yamal Talento internacional

Le regalaron camiseta de un equipo colombiano a Lamine Yamal y así reaccionó

Beéle se presentará en Medellín a finales de noviembre. Beéle

Beéle se presentará en Medellín con su "Borondo Tour" y ya anunciaron la preventa; ¿cuándo será?

El Flaco Solórzano habló de su etapa con la andropausia. Fernando Solórzano

¿Qué es la andropausia? Fernando "El Flaco" Solórzano explicó cómo ha enfrentado esta etapa masculina

Harry Styles sorprendió en México al cantar una ranchera. Harry Styles

Harry Styles emocionó al público mexicano al cantar famosa ranchera; así fue el momento