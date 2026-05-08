¿Le cerraron la cuenta? Juanda Caribe desató preocupación tras desaparecer de Instagram

En la tarde de este miércoles 5 de agosto, en redes sociales salió a la luz que, a Juanda Caribe le habrían cerrado su cuenta de Instagram.

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Esto lo dio a conocer algunos creadores de contenido de entretenimiento, quienes mostraron cómo se ve la cuenta del exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026 y evidentemente, su perfil no está existiendo.

Sobre las 4:00 pm se hizo este aviso, lo que genera preocupación entre sus seguidores, pues pidieron respeto debido a que sus redes sociales son su herramienta de trabajo y sin estas, se pueden complicar las cosas.

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Por ahora, se espera que él aparezca de alguna manera y cuente qué fue lo qué pasó, e incluso, no se ha reportado en la cuenta de su emprendimiento para explicar qué es lo que está ocurriendo.

¿Qué se sabe sobre la cuenta de Instagram de Juanda Caribe?

Según los comentarios en las plataformas digitales, es que a Juanda Caribe le habrían “tumbado” su cuenta, al parecer porque estaba de lanzamiento y esta era una manera de impedirlo, por lo que cuestionaron si se trata de un tema de envidia.

Juanda Caribe habría perdido su cuenta de Instagram: esto es lo que se sabe. (Foto/ Canal RCN)

Pero esto no se sabe, pues se desconocen todos los detalles y por eso es tan extraño, además que, esto no había pasado antes, sino recientemente.

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Esta situación preocupa ya que como se dijo anteriormente, el humorista trabaja con sus cuentas, siendo un creador de contenido; en cuanto se tengan detalles, seguro, Juanda contará qué fue lo que ocurrió.

¿Mariana Zapata ha reportado algo sobre Juanda Caribe tras su cuenta cerrada?

Al ver que esto ocurrió, los seguidores de Juanda Caribe recurrieron a Marian Zapata para ver si de pronto dio detalles del humorista, debido a la cercanía que tienen.

Seguidores de Juanda Caribe en alerta tras la desaparición de su cuenta de Instagram. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, esto no fue así, ya que ella tampoco ha mencionado nada y ha aparecido normal en sus historias, compartiendo su contenido.

Puede ser que le hayan bloqueado la cuenta o que hayan intentado hackearla y por seguridad, esta se cerró, por lo que tendría que comunicarse directamente con Instagram para tratar de recuperarla.