En las últimas horas, se confirmó la ruptura de una reconocida pareja de actores, quienes se convirtieron durante años en ser una de las celebridades más destacadas en el campo del entretenimiento.

Además, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas en las redes sociales desde que salió a la luz las razones por las que terminaron su relación.

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¿Quién fue la reconocida pareja de actores que terminó su relación?

El nombre de la reconocida pareja de actores mexicanos Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse la ruptura.

Así se confirmó que terminaron Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de un comunicado compartido por parte la revista ‘Quién’ tras una sorpresiva confesión que realizaron en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides terminaron de manera definitiva su relación. De acuerdo con información confirmada por Quién, la separación ocurrió hace algunos meses. La decisión fue tomada desde el respeto, el cariño y la admiración mutua que se tienen”, dice el comunicado de la revista.

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En medio de esta confesión, los internautas han generado una gran variedad de opiniones frente a la causa por la que terminó su relación sentimental la destacada pareja de actores.

¿Qué se sabe acerca d elas razones por las que terminaron Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides? | Foto: Freepik

¿Qué otros detalles se conocen frente a la causa por la que terminaron Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides?

En el reciente comunicado que compartió la revista ‘Quién’ se evidencia que aparentemente la pareja de actores mexicanos le puso fin a su relación por una decisión mutua a raíz de que están enfrentando por momento distintos de su vida: