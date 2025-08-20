¿Quién manda en el mundo? Él es el hombre más poderoso en 2025, según la IA

Tener poder puede compararse con la ambición. En el mundo, las figuras de poder han estado en constante competencia, pues para analizarlas se tiene en cuenta el aspecto político, económico, social, entre otros.

Para 2025, han sido notorias las contantes transformaciones en el mundo y, por ende, de sus dirigentes en el que las innovaciones son importantes. Entonces, como la tecnología no deja de evolucionar, la IA lanza sus respuestas sobre cuestiones como la de, por ejemplo, quién es el hombre más poderoso en estos tiempos.

Artículos relacionados Influencers Murió pareja de influencers tras accidente en su carro

¿Quién es el hombre más poderoso del mundo?, según la IA

No fue algo fácil para la inteligencia artificial dar una respuesta, pero luego de intentos y análisis, la herramienta tecnológica dio un solo nombre y así catalogó a este personaje como el más poderoso en el mundo, al menos, durante este 2025.

Sin más detalles al respecto, se trata de un personaje político: Donald Trump. El presidente de Estados Unidos se disputó el puesto con su homólogo chino, Xi Jinping. En efecto, la IA hizo toda una comparativa entre ambos mandatarios y como resultado el ganador fue Trump.

Donald Trump | Foto IA Freepik.

Poder político interno

Xi Jinping: control total de China, sin oposición, sin elecciones libres, sin división de poderes. Nadie puede desafiarlo.

control total de China, sin oposición, sin elecciones libres, sin división de poderes. Nadie puede desafiarlo. Trump: líder muy influyente, pero limitado por el Congreso, la Corte Suprema, la Constitución y elecciones.

líder muy influyente, pero limitado por el Congreso, la Corte Suprema, la Constitución y elecciones. Ganador: Xi Jinping

Poder económico

EE. UU. (Trump): PIB de más de 28 billones USD, moneda global (el dólar), Wall Street domina las finanzas.

PIB de más de 28 billones USD, moneda global (el dólar), Wall Street domina las finanzas. China (Xi): PIB de 18 billones USD, pero con crecimiento más rápido y fuerte control estatal sobre empresas estratégicas.

PIB de 18 billones USD, pero con crecimiento más rápido y fuerte control estatal sobre empresas estratégicas. Ganador: Trump / EE. UU.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

Poder militar

EE. UU. (Trump): ejército más avanzado, 11 portaaviones, bases militares en todo el mundo, arsenal nuclear enorme.

ejército más avanzado, 11 portaaviones, bases militares en todo el mundo, arsenal nuclear enorme. China (Xi): ejército en expansión, segunda potencia militar, pero aún no alcanza la proyección global de EE. UU.

ejército en expansión, segunda potencia militar, pero aún no alcanza la proyección global de EE. UU. Ganador: Trump / EE. UU.

Poder tecnológico

EE. UU.: lidera en IA, chips, biotecnología, empresas como Google, Apple, Microsoft, OpenAI.

lidera en IA, chips, biotecnología, empresas como Google, Apple, Microsoft, OpenAI. China: avances en 5G, IA y vigilancia masiva, pero depende de chips extranjeros.

Ganador: Trump / EE. UU.

Poder mediático e ideológico

Trump: influencia mundial a través de redes sociales, medios globales y cultura estadounidense (Hollywood, internet, música, moda).

influencia mundial a través de redes sociales, medios globales y cultura estadounidense (Hollywood, internet, música, moda). Xi: control absoluto de la narrativa en China, pero fuera de su país la influencia mediática es más limitada.

control absoluto de la narrativa en China, pero fuera de su país la influencia mediática es más limitada. Ganador: Trump

¿Quién es más poderoso en todos los sentidos?

Xi Jinping es más poderoso dentro de su país (autoridad absoluta). Donald Trump es más poderoso a nivel global porque EE. UU. domina en economía, ejército, tecnología y cultura.

Si sumamos todo, Trump es más poderoso en todos los sentidos porque representa a la primera potencia del planeta y su influencia trasciende fronteras, según la IA.