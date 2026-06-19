¿Qué estaba inhalando?, revelan el sospechoso dispositivo verde que usó Ismael Koné tras su lesión

Durante la noche del jueves 18 de junio, Canadá se enfrentó a Qatar en la Copa Mundial FIFA 2026, en donde lograron un resultado de seis goles a cero.

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Sin embargo, ante un partido histórico para Canadá, en el juego se presentó un momento que alteró los ánimos para los jugadores y para la tribuna, luego de que el jugador Ismael Koné resultara lesionado.

El momento afectó bastante a los demás jugadores canadienses, quienes reaccionaron con sorpresa al ver la pierna doblada de su compañero, quien tuvo que ser sacado de la cancha en camilla y de urgencias para un centro médico.

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Pero, además de cómo le quedó su pierna, Ismael llamó la atención por algo verde que sostenía con su boca y que generó reacciones en redes sociales; por eso, conocedores de lo que sabían qué era, salieron a explicar qué era lo que estaba inhalando el canadiense.

¿Qué estaba inhalando el jugador canadiense tras su lesión en le partido Canadá contra Qatar?

En rede sociales rápidamente se viralizó la imagen de Ismael Koné con su pierna torcida, pero, además, de cómo fue sacado en camilla mientras que tenía un inhalador de color verde en su boca.

Tras salir en camilla, Ismael Koné apareció inhalando un extraño dispositivo. (AFP/ ALEX GRIMM

Muchos se preguntaron qué era y si es normal que estuviera consumiendo alguna sustancia en medio de la cancha, por lo que expertos salieron a explicar qué era ese aparato.

Según un médico, publicó en X que el aparato se llama el Silbato verde y tiene una sustancia medicinal que al ser inhalado se convierte en vapor para así entrar a los pulmones y al torrente sanguíneo.

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De acuerdo con la información, es común que se use para lesiones graves en momentos de fracturas para aliviar un poco el dolor, ya que su efecto es rápido.

¿Cuál es el resultado médico de la lesión de Ismael Koné?

La cuenta de un especialista en X, explicó que, Ismael Koné sufrió una fractura de tibia y peroné en su pierna izquierda.

El objeto verde que llevaba Ismael Koné mientras era evacuado generó revuelo en redes. (AFP/ ALEX GRIMM )

Tras este dictamen, el jugador canadiense no podría jugar entre cuatro a seis meses, ay que esto requiere de intervención.

Así mismo, explicó que, esta lesión no la debió generar el golpe que sufrió durante el partido en el mundial, sino que, podría ser el resultado de una fractura patológica que ya estaba presentando.