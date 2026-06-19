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Nuevo video del camarógrafo lesionado revela otra perspectiva del accidente en el Mundial 2026

Un nuevo video muestra otro ángulo del momento en que un camarógrafo resultó lesionado en el partido de Colombia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Nuevo video muestra lo que no se había visto del accidente del camarógrafo en el Mundial 2026
Nuevo video muestra lo que no se había visto del accidente del camarógrafo en el Mundial 2026. (Foto AFP: Raul Arboleda | Freepik).

El debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026 no solo estuvo marcado por su impecable inicio en el que lograron anotar tres goles venciendo a Uzbekistán, sino también por un inesperado accidente que dejó lesionado a uno de los camarógrafos que se encontraba registrando el encuentro deportivo. Ahora un nuevo video del momento salió a la luz, y se sumó al sinnúmero de audiovisuales que circulan en redes sociales.

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¿Cómo resultó lesionado el camarógrafo que estaba en el partido Colombia vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?

En medio de la adrenalina dentro de la cancha del Estadio Azteca en Ciudad de México, dos jugadores se vieron implicados en la lesión a un camarógrafo en medio de la disputa por avanzar en la competencia.

Memes que dejó incidente del camarógrafo
Así reaccionaron las redes al accidente del camarógrafo durante el Colombia vs. Uzbekistán. (Foto: AFP)

Pues el jugador número 2 del equipo asiático, pues Abdulkadir Khusanov y Lucho Díaz tuvieron un encuentro en el que Khusanov quiso recuperar el balón, pero terminó derribando a uno de los camarógrafos.

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El hecho quedó registrado en diversos videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, en donde además se aprecia el momento en el que el hombre es auxiliado por personal de la FIFA y trasladado a un centro médico en donde se habría determinado una lesión en una de sus piernas.

¿Qué se ve en el nuevo video del camarógrafo lesionado que salió a la luz?

Luego de que se confirmara que el hombre se encontraba fuera de peligro, en redes sociales comenzó a circular un nuevo video que muestra otro ángulo del impactante momento. Las imágenes fueron grabadas por el creador de contenido Jhoan López, esposo de Cintia Cossio, quien estuvo presente durante este primer encuentro de la Selección Colombia.

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El video, compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, muestra momentos de confusión entre las personas que se acercaron a auxiliar al camarógrafo y algunos de los jugadores que se encontraban en el lugar.

Asimismo, se alcanza a apreciar al camarógrafo retorciéndose de dolor mientras sostiene la pierna afectada tras el impacto.

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