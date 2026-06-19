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Así fue el conmovedor reencuentro de Falcao y Pékerman tras el debut de Colombia en el Mundial 2026

Conmoción en redes tras el reencuentro entre Falcao y Pékerman en un avión, luego del debut de Colombia en el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Reencuentro histórico: Falcao y Pékerman volvieron a verse tras el debut de Colombia
Así fue el esperado reencuentro de Falcao y Pékerman en el Mundial 2026. (AFP/ Emmanuel DUNAND -AFP/ MARCO BERTORELLO)

El pasado miércoles 17 de junio, la Selección Colombia debutó en la Copa Mundial FIFA 2026 al enfrentarse contra Uzbekistán, ganando con tres goles a uno.

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Sin duda, fue un partido histórico para la tricolor, quienes no cabían de la dicha luego de haber logrado un gran resultado, con le cual, volvieron a ilusionar a la hinchada, pues se dijo que no habría más ilusiones con respecto al fútbol.

Sin embargo, este primer juego del mundial despertó nuevas expectativas no solo para los jugadores, sino para los colombianos en general.

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Esa noche pasaron varias cosas históricas, además de la goleada frente a Uzbekistán, pues en ese partido también estuvo presente Falcao y Pékerman, paralizando las redes al estar nuevamente reunidos en un mismo lugar.

Sin embargo, el reencuentro entre estos dos personajes causó revuelo, debido a las palabras que le dio el exdirector técnico al colombiano.

Así fue el esperado reencuentro de Falcao y Pékerman en el Mundial 2026
Las imágenes del reencuentro entre Falcao y Pékerman. (AFP/ FRANCK FIFE)

¿Cómo fue el reencuentro entre Pékerman y Falcao tras el debut de Colombia en el Mundial 2026?

A través de las redes sociales circula un conmovedor momento protagonizado por el argentino José Néstor Pékerman, quien fue director técnico de la Selección Colombia durante seis años.

No solo los jugadores, sino el país entero le tiene un gran agradecimiento por el buen trabajo que hizo con los colombianos.

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Por eso mismo, verlo junto a la Selección conmocionó tanto, pues el aprecio que se le tiene es muy grande, pero causó mayor emoción cuando se reencontró con Falcao.

En el video, se ve cómo los dos se emocionan al saludarse y el argentino le ofrece unas disculpas al colombiano y, aunque no se escuche bien el video, se asume que quizá fue porque no se pudieron saludar antes.

¿Qué hacía Pékerman en el partido debut de Colombia en el Mundial 2026?

José Néstor Pékerman ahora es comentarista y analista de Fútbol, pues la última vez que estuvo vinculado a un equipo fue en 2023 y de la Selección Colombia se apartó en 2018.

Las imágenes del reencuentro entre Falcao y Pékerman
Reencuentro histórico: Falcao y Pékerman volvieron a verse tras el debut de Colombia. (AFP/ Luis ACOSTA)

Desde entonces, se le ve en los partidos haciendo su respectivo trabajo y por eso estuvo presente en el debut de Colombia contra Uzbekistán en el Mundial 2026.

Allí, celebró con mucha emoción los tres goles de los colombianos y, además, saludó con mucho amor y gratitud a los jugadores, quienes le dieron el mismo cariño.

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