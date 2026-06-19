Murió Tay Keith, productor musical de grandes artistas como Beyoncé y Eminem

Falleció el productor musical Brytavious Chambers, conocido en el mundo del entretenimiento como Tay Keith, a sus 29 años de edad.

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¿Qué se sabe de la muerte de Tay Keith?

La industria de la música ha recibido la difícil noticia de la partida del productor, quien según reportó la policía local de Nashville, Tennessee, donde residía, fue hallado sin vida en su propia casa.

De acuerdo con las autoridades correspondientes se desconoce la causa de su deceso y por ahora descartan que haya interferido un tercero en dicho fallecimiento, por lo que, se aclararán las inquietudes mediante una autopsia.

Luego de darse a conocer su partida, miles de fanáticos en su cuenta de Instagram, donde tenía cerca del millón de seguidores, no han parado de lamentar su fallecimiento y dejar emotivos mensajes de agradecimiento por su legado musical y ofrecer su sentido pésame a la familia en este momento tan doloroso para ellos.

Por el momento, se desconocen datos como dónde serán las exequias, pero se espera que su familia pueda pronunciarse al respecto y sus fieles admiradores puedan despedirse de él.

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¿Quién era el actor Salvo Basile?

El productor nació y creció en Memphis, donde comenzó a destacarse por su gusto por la música, especialmente por el hip-hop.

Desde sus 14 años de dad inició a hacer sus primeras obras de arte y poco después se convirtió en uno de los productores más influyentes de la escena del rap.

En el año 2018 alcanzó la fama internacional luego de colaborar con Travis Scott en la canción 'Sicko Mode', que alcanzó ser número uno en la lista Billboard Hot 100.

A partir de allí logró trabajar con grandes estrellas de la música como Beyoncé, Eminem, Lil Nas X, Future, J. Cole, Cardi B, Lil Baby y Miley Cyrus, quienes muchos de ellos lamentan hoy su muerte dedicando sentidos mensajes de despedida y resaltando el gran profesional que era.

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Su talento sin duda alguna será recordado por muchos del género y quedará para la historia con cada canción que produjo y se extendió en el mundo.