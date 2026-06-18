Falcao estuvo en el debut de Colombia en el Mundial 2026 y así celebró los goles frente a la cancha

Colombia se volvió a unir en la noche del miércoles 17 de junio durante el debut de la Selección contra Uzbekistán en el Mundial 2026, la cual se llevó a cabo en Ciudad de México.

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Sin duda, una de las noches más victoriosas para todo un país, el cual, en medio de un momento de polarización, se unió para vivir con amor y emoción un partido que dejó tanta ilusión para esta Copa Mundial FIFA 2026.

Colombia marcó tres goles y su país rival uno y esto, generó tanta conmoción entre los colombianos, quienes ya temen de ilusionarse por el fútbol, pero tras el debut de la Selección, quedaron muchas expectativas de lo que podría pasar en los siguientes partidos.

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Una de las sorpresas de la noche fue ver a Falcao en vivo y en directo allá apoyando a sus excompañeros, pues publicó un video dejando ver cómo gritó uno de los goles de los colombianos.

¿Cuál fue la reacción de Falcao al ver cómo la Selección Colombia marcó un gol?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Falcao compartió cómo gritó con uno de los tres goles de la Selección Colombia, momento increíble para la hinchada de la tricolor, ya que no verlo en la cancha genera nostalgia.

Así vivió Falcao el debut de Colombia en el Mundial 2026. (AFP/ EITAN ABRAMOVICH )

Sin embargo, verlo en el mundial lleno de amor y emoción al ver a sus excompañeros, causó más emociones y por eso, este momento es único para toda la fanaticada, pues el futbolista samario ahora está desde el otro lado y ni así deja sola a su Selección.

Por otro lado, el Tigre no fue el único que celebró, pues estaba acompañado de Carlos Valdés, quien también hizo parte de los jugadores colombianos con el número 23 y ellos, no dudaron en darse un fuerte abrazo celebrando el histórico momento.

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¿Qué dijeron los jugadores de la Selección Colombia tras su debut en La Copa Mundial FIFA 2026?

La reacción de Falcao al gol de Colombia que conmovió a la hinchada. (Foto/ Federación Colombiana de Fútbol)

En las plataformas digitales circulan varias entrevistas de algunos de los jugadores de la Selección Colombia, tras debut en la Copa Mundial 2026 y allí dejaron ver su emoción por este gran partido.

Por un lado, James Rodríguez predijo que Jaminton Campaz marcaría un gol, mientras que, por su lado, Daniel Muñoz dio una patada increíble para que Colombia celebrara su primer gol en el Mundial, de hecho, dijo que se había puesto de acuerdo con Luis para pasarle la pelota.