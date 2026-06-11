Este 11 de junio se da comienzo a la Copa del Mundo de fútbol 2026, cuyo evento deportivo se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

Millones de fanáticos alrededor del mundo viven esta competencia desde diferentes frentes, donde muchos suelen hacer sus adivinanzas sobre los partidos que se realizarán.

En el Mundial del 2010, un pulpo, conocido como Pulpo Paul, se hizo viral en redes sociales luego de predecir varios triunfos.

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¿Quién era Pulpo Paul?

Pulpo Paul vivía en un acuario de la ciudad alemana de Oberhausen y se hizo famoso por atinarle al triunfo de 12 partidos, de 14 que le hicieron.

Los dueños del acuario le ubicaban dos cajas en el acuario, cada una con el logo de los equipos que competían y él elegía una de las cajas, haciendo su respectiva predicción.

Si bien su fama fue masiva, el pulpo falleció poco después, siendo su deceso en octubre del 2010, quedando en la memoria de los fanáticos del Mundial de fútbol como el "animal adivino".

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¿Qué animales harán predicciones en este Mundial 2026?

Para este año 2026, han habido algunos animales que han comenzado a hacerse virales por la misma situación, que, aunque todavía se desconoce si sus predicciones serán reales, varios fanáticos ya tienen las miradas en ellos.

El más popular ha sido Paco, un ajolote, que también decidieron optar el mismo método que realizaron con Pulpo Paul.

El anfibio ya hizo su primera predicción, señalando que en el partido inaugural entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica, el equipo que se llevará el triunfo será el país azteca.

Tras su predicción muchos fanáticos han reaccionado al respecto y señalan que esperan que pueda pasar un suceso como el de Pulpo Paul.

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Por otra parte, en uno de los zoológicos de México pusieron a varios de los animales a realizar sus predicciones con los partidos que se llevarán a cabo en su país, generando también expectativa sobre los resultados.

De igual manera, varios usuarios del común han intentado hacer lo mismo con sus mascotas, esperando cuál pueda acertar.