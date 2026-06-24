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Pékerman, James y Quintero juntos de nuevo: el reencuentro que se volvió viral

El exdirector y los jugadores de la Selección Colombia protagonizaron un tierno momento tras el partido contra República del Congo.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Reencuentro de James y Quintero con Pékerman
James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Pékerman (Foto AFP/Ethan Miller - AFP/Luis ACOSTA - AFP/Mike Nowak)

James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Jose Néstor Pékerman protagonizaron un conmovedor momento al reencontrarse tras el partido contra República Democrática del Congo.

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¿Cuándo fue el partido de Colombia VS. República del Congo?

El partido de la Selección Colombia contra República Democrática del Congo se llevó a cabo el pasado 23 de junio en Guadalajara, México; este encuentro hizo parte de la fase de grupos del Mundial 2026. El marcador del partido resultó en un 1 – 0 a favor de Colombia, con un gol de Daniel Muñoz.

Daniel Muñoz
Daniel Muñoz anotó el gol contra Rep. del Congo (Foto de AFP/Ulises RUIZ)

Los hinchas y jugadores del partido se encontraban expectantes por ese partido, ya que de él dependía su posición en la tabla. Gracias al resultado del encuentro, Colombia quedó en primer lugar en el Grupo K, donde también se encuentran las selecciones de: Portugal, República del Congo y Uzbekistán.

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¿Cómo fue el reencuentro de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y José Néstor Pékerman?

Una vez que el árbitro pitó el final del partido, todos los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección Colombia mostraron su entusiasmo por haber clasificado a los dieciseisavos de final.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los hinchas que asistieron al Estadio: Jose Néstor Pékerman estaba presente en el lugar, apoyando al equipo.

Una vez James Rodríguez se dio cuenta que el argentino se encontraba dentro de la cancha, no dudó en correr hacia él, darle unas palabras y abrazarlo. Al mismo tiempo, Juan Fernando Quintero, se dirigió rápidamente hacia donde estaba su compañero y el exdirector y se unió al fraternal abrazo.

Muchos aficionados de la Selección Colombia se mostraron conmovidos al admirar el encuentro de las estrellas del fútbol y confesaron lo significativo que fue el momento para ellos. También, los internautas comentaron algunas palabras de agradecimiento por lo que significó Pékerman en el equipo:

Que fuerte esa reverencia de esos 2 cracks al maestro José Pékerman... Que fenómeno de tipo, de futbolero y educador ¡Hermoso!

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¿Por qué la relación de Pékerman, James y Quintero es tan cercana?

La relación entre José Néstor Pékerman, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero es muy cercana, ya que el director técnico fue clave dentro de sus carreras dentro de la Selección Colombia.

José Néstor Pékerman
Pekerman ha sido uno de los directores técnicos más importantes de la Selección Colombia (Foto de AFP/Emmanuel DUNAND)

Pékerman confió en ambos cuando eran jóvenes, les dio protagonismo en el equipo y construyó una relación que trascendió lo deportivo, convirtiéndose en una admiración basada en el respeto, la admiración y el cariño mutuo.

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