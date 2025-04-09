Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Pastor genera polémica en redes al pedir un terreno como “regalo divino”

Un pastor en Ecuador sorprendió a su congregación al pedir un terreno en venta como “señal de amor de Dios”, hecho que se viralizó en redes.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La fe en debate: un pastor asegura que Dios le ordenó pedir un terreno como donación.
Fieles y usuarios critican lo que consideran manipulación de la fe. Foto Freepik

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve a un pastor de una iglesia evangélica en Ecuador haciendo una exigencia que dejó sorprendido a más de un asistente, pues pidió un terreno que estaba en venta como una señal del amor de Dios.

¿Cómo fue el momento en el que un pastor solicitó un terreno en nombre de la fe?

Según el pastor, Dios le habló la noche anterior para transmitirle un mensaje que debía dar en público durante la ceremonia del culto, un momento que quedó registrado en video y que rápidamente generó críticas, comentarios y burlas en plataformas digitales.

Fieles y usuarios critican lo que consideran manipulación de la fe.
El video del pastor pidiendo un terreno se volvió viral en redes sociales. Foto Freepik

En el video que se compartió en redes, el pastor inicia preguntándole al hombre cuál era el valor del terreno que estaba ofreciendo, sin embargo, en lugar de realizar alguna oferta de compra, argumentó que Dios había enviado un mensaje exclusivo para él.

¿Qué dijo el pastor frente a la congregación sobre el mensaje divino?

El supuesto mensaje era la instrucción que Dios le daba al hombre para donar como muestra de su fe el terreno que estaba en venta, asegurando que la recompensa no vendría en dinero sino en bendiciones.

 

“Dile que yo le regalé la vida, que le di a sus hijos, dile que me regale ese terreno” expresó el pastor durante la ceremonia.

La petición fue vista por muchas personas, creyendo que era una forma de manipular desde la fe y algunos de los internautas expresaron que no era la primera vez que el sujeto trataba de obtener beneficios económicos a través de supuestos mensajes divinos.

¿Es la primera vez que ocurre un hecho similar?

Algunos de los seguidores lo recuerdan por haber solicitado anteriormente de manera insistente el diezmo a su congregación con el argumento de que era un mandato bíblico que podría condenarlos.

El video del pastor pidiendo un terreno se volvió viral en redes sociales.
Pastor en Ecuador pidió un terreno como “prueba de fe” y desató críticas en redes. Foto Freepik

Los videos circulan por internet y en ellos se escucha cómo el predicador asegura que no le importa lo que las personas piensen de sus métodos, pues según él, Dios es quien le da las órdenes directamente.

Declaraciones que han aumentado el debate entre quienes ponen sobre la mesa los límites sobre la fe y la manipulación en comunidades religiosas además de las responsabilidades de las personas que se reconocen como líderes espirituales, pastores, predicadores o sacerdotes.

