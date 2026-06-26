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Pánico en Filipinas: un nuevo sismo de magnitud 6,7 sacude la isla de Mindanao

En las últimas horas, autoridades en Filipinas registraron un sismo la isla de Mindanao, al sur del país.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
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En las últimas horas, se volvió a registrar un fuerte movimiento telúrico en la Isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, tres semanas después de que se registrara un fuerte terremoto que dejó un saldo de 80 personas fallecidas y provocó graves daños en varias partes de esta región del país.

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¿Cuál fue la magnitud del sismo que se registró hace pocas horas en Filipinas?

Según los reportes de las autoridades oficiales y el Servicio Geológico de Estados Unidos, la nueva actividad sísmica alcanzó una magnitud de 6,7 y se produjo frente a la costa de Mindanao.

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Y aunque de acuerdo con lo informado hasta ahora, se trató de un movimiento de gran intensidad, por el momento no se ha emitido ningún tipo de alerta de un posible tsunami, por lo que de momento, las autoridades se encuentran evaluando si hay víctimas o afectaciones de tipo material.

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Como era de esperarse, el temblor nuevamente despertó la preocupación entre los ciudadano de esta zona de Filipinas, quienes aún continúan en proceso de recuperación luego de la emergencia que vivieron a inicios del mes de junio.

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De acuerdo con lo informado, en varios sectores, el sismo obligó a evacuar edificios y viviendas por precaución, mientras los organismos de emergencia iniciaron recorridos para verificar el estado de la infraestructura y atender cualquier eventualidad.

Cabe señalar que, el nuevo movimiento telúrico se dio en un momento en el que miles de familias siguen enfrentando las consecuencias del fuerte terremoto ocurrido semanas atrás, considerado uno de los más destructivos que ha vivido Filipinas en los últimos años.

Frente a este nuevo movimiento telúrico, es importante mencionar que, la región de Mindanao, es una de las zonas de este país con mayor actividad sísmica, esto teniendo en cuenta que está ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja donde interactúan varias placas tectónicas y en la que se registra una alta frecuencia de terremotos y actividad volcánica.

Mientras tanto, equipos de emergencia permanecen en estado de alerta para responder rápidamente en caso de que se presenten réplicas o nuevas afectaciones.

 

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