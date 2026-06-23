Mundial 2026: Daniel Muñoz anotó un gol de Colombia contra RD Congo, pero fue anulado, ¿qué pasó?

La Selección Colombia enfrenta a esta hora la República Democrática del Congo en el estadio Akron de Guadalajara por la segunda fecha del Mundial 2026.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Qué pasará tras el triunfo de Abelardo de la Espriella?, esta fue la predicción que hizo Ayda Valencia

¿Por qué el VAR anuló el gol de Daniel Muñoz ante Congo?

Durante los primeros minutos del compromiso, Daniel Muñoz hizo una de las jugadas que más llamó la atención de este primer tiempo tras enviar el balón al fondo de la red, aunque la anotación finalmente fue anulada.

El lateral colombiano, que viene siendo una de las figuras del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, apareció dentro del área para conectar de cabeza una jugada que ilusionó a los aficionados de la Tricolor que siguen el compromiso.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es la exesposa de Abelardo de la Espriella, ¿por qué se divorciaron?

La acción se presentó sobre el minuto cinco del primer tiempo. Tras una jugada colectiva iniciada por sus compañeros, Daniel Muñoz tuvo una doble oportunidad dentro del área y logró marcar de cabeza.

Sin embargo, el árbitro recibió el llamado del VAR para revisar la jugada. Después del análisis, se determinó que el colombiano se encontraba en posición adelantada por un mínimo margen, ya que su hombro sobresalía ligeramente sobre la línea defensiva.

¿Cómo reaccionó Daniel Muñoz tras la anulada del gol de Colombia?

Daniel Muñoz llegó a este compromiso futbolero tras haber anotado en el debut de Colombia en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, partido en el que la Selección Colombia consiguió una victoria por 3-1.

Artículos relacionados Mhoni Vidente Mhoni se pronunció sobre el futuro de Colombia tras el triunfo de Abelardo de la Espriella, ¿qué dijo?

El defensor buscaba sumar su segundo gol en la Copa del Mundo y continuar aportando al equipo de la Tricolor.

Lo que va del primer tiempo Colombia ha tenido varias opciones de anotar contra RD Congo y de abril el marcador, en total hasta 6 posibilidades ha tenido ante el arco de la selección africana.

La reacción del jugador colombiano llamó la atención pues se mostró muy frustrado tras la decisión de los jueces.

No obstante, la jugada anulada de Daniel Muñoz hasta ahora ha sido la acción más llamativa de lo que va el primer tiempo de este encuentro entre la Selección Colombia contra República Democrática del Congo en el Mundial de Fútbol 2026.