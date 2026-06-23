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Mundial 2026: Daniel Muñoz anotó un gol de Colombia contra RD Congo, pero fue anulado, ¿qué pasó?

Daniel Muñoz marcó de cabeza ante Congo, pero el VAR anuló la jugada por insólita acción.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniel Muñoz celebró su gol ante Congo, pero el VAR lo anuló
Daniel Muñoz marcó de cabeza ante Congo, pero un detalle le quitó el gol a Colombia. (Foto: AFP)

La Selección Colombia enfrenta a esta hora la República Democrática del Congo en el estadio Akron de Guadalajara por la segunda fecha del Mundial 2026.

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¿Por qué el VAR anuló el gol de Daniel Muñoz ante Congo?

Durante los primeros minutos del compromiso, Daniel Muñoz hizo una de las jugadas que más llamó la atención de este primer tiempo tras enviar el balón al fondo de la red, aunque la anotación finalmente fue anulada.

El lateral colombiano, que viene siendo una de las figuras del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, apareció dentro del área para conectar de cabeza una jugada que ilusionó a los aficionados de la Tricolor que siguen el compromiso.

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La acción se presentó sobre el minuto cinco del primer tiempo. Tras una jugada colectiva iniciada por sus compañeros, Daniel Muñoz tuvo una doble oportunidad dentro del área y logró marcar de cabeza.

Así explicó Daniel Muñoz la jugada que abrió el marcador para Colombia

Sin embargo, el árbitro recibió el llamado del VAR para revisar la jugada. Después del análisis, se determinó que el colombiano se encontraba en posición adelantada por un mínimo margen, ya que su hombro sobresalía ligeramente sobre la línea defensiva.

¿Cómo reaccionó Daniel Muñoz tras la anulada del gol de Colombia?

Daniel Muñoz llegó a este compromiso futbolero tras haber anotado en el debut de Colombia en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, partido en el que la Selección Colombia consiguió una victoria por 3-1.

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El defensor buscaba sumar su segundo gol en la Copa del Mundo y continuar aportando al equipo de la Tricolor.

Lo que va del primer tiempo Colombia ha tenido varias opciones de anotar contra RD Congo y de abril el marcador, en total hasta 6 posibilidades ha tenido ante el arco de la selección africana.

DT habla sobre la Selección Colombia previo al partido en el Mundial 2026.

La reacción del jugador colombiano llamó la atención pues se mostró muy frustrado tras la decisión de los jueces.

No obstante, la jugada anulada de Daniel Muñoz hasta ahora ha sido la acción más llamativa de lo que va el primer tiempo de este encuentro entre la Selección Colombia contra República Democrática del Congo en el Mundial de Fútbol 2026.

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