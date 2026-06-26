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¡Milagro en Venezuela!, mujer da a luz sobre los escombros tras el sismo

Se viraliza impactante video de una mujer dando a luz sobre los escombros y a oscuras tras el sismo en Venezuela.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mujer dio a luz entre los escombros en Venezuela
Conmoción en Venezuela: mujer da a luz tras quedar entre los escombros. (Foto/ freepik)

El pasado miércoles 24 de junio, un temblor con magnitud de 7.5 sacudió a Venezuela sobre las 5 de la tarde; así mismo, la fuerte sacudida se sintió en Colombia, pero en el país cafetero no llegó a mayores.

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Precisamente, en el país vecino hubo derrumbes y hasta el momento, registran más de 200 muertos, 4.300 heridos y todavía hay desaparecidos siendo buscados por sus familias, así mismo, hay mascotas que tampoco aparecen.

Sin duda, es un hecho que está conmocionando al mundo, pues Venezuela es un país golpeado socialmente hablando y tras el evento sísmico, las cosas empeoran, ya que no cuentan con un sistema de salud estable y ni agua potable hay para todos los ciudadanos.

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Por eso mismo, la preocupación en Latinoamérica es de cómo pueden ayudar, además de sus donaciones, las cuales están siendo recolectadas alrededor del mundo.

Por ahora, las redes siguen conmocionadas al ver los tristes casos que ha dejado este sismo y es que se han conocidos casos muy sensibles, como la mujer que trajo vida en medio del triste escenario del pueblo venezolano.

Impactante: mujer dio a luz entre los escombros tras el sismo en Venezuela
Mujer dio a luz entre los escombros en Venezuela. (Foto/ freepik)

¿Cuál es el video de la mujer que dio a luz en medio de los escombros en Venezuela?

En las plataformas digitales está circulando un video de una mujer que dio a luz sobre los escombros y oscuras en Venezuela.

De acuerdo con lo que se puede ver en el clip, es que la alumbran con linternas mientras nace el bebé y alrededor de ella, hay varias personas auxiliándola, mientras una mujer junto a un hombre recibe al recién nacido.

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¿Cuáles han sido las reacciones tras la mujer que dio a luz sobre los escombros en Venezuela?

En las respuestas del tweet en el que se ve el conmovedor video de la mujer dando a luz en Venezuela, los internautas no dudaron en reaccionar, diciendo que este es un verdadero milagro.

Conmoción en Venezuela: mujer da a luz tras quedar entre los escombros
Impactante: mujer dio a luz entre los escombros tras el sismo en Venezuela. (Foto/ freepik)

Algunos dicen que es increíble que pueda haber vida en medio de la desolación y en frente de uno de los panoramas más difíciles para el país vecino.

Por otro lado, otros hasta están bautizando al recién nacido, llamándola Esperanza en caso de que sea niña, o Salvador en el caso contrario.

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