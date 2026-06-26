Así se registró el sismo en Venezuela dentro de un avión estacionado en el aeropuerto: video impacta

Un video ha generado impacto en redes sociales al mostrar cómo se vivió el primer sismo de magnitud 7.2 en Venezuela desde el interior de un avión que se encontraba estacionado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía. Según cifras, hasta el momento se han registrado al menos 188 muertos, 1,520 heridos y 157 desaparecidos.

¿Cómo se vivió el sismo en Venezuela dentro de un avión estacionado en el aeropuerto?

En las imágenes difundidas por medio de redes sociales en las últimas horas se observa la reacción de los pasajeros en el momento en que comenzó el movimiento telúrico en Venezuela, lo que provocó sorpresa y tensión dentro de la aeronave.

Magnitudes de los terremotos en Venezuela (Foto de Freepik)

El video, que fue grabado por uno de los pasajeros que se encontraba al interior del avión, impactó por la manera en que se evidenció la intensidad del fenómeno natural desde una perspectiva poco habitual.

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En medio de la situación se pudo apreciar a los pasajeros visiblemente asustados por lo que estaba ocurriendo y posteriormente se escucha a uno de ellos corroborar la información sobre la magnitud de lo que acababan de vivir.

El hecho ha generado múltiples reacciones en redes sociales, donde el video continúa circulando y despertando comentarios sobre la fuerza del sismo y el impacto que tuvo incluso en espacios como un avión en tierra, mientras que en el país avanzan las labores de rescate para salvar a quienes aún permanecen bajo los escombros.

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¿Colombia apoyará en la labor de rescate en Venezuela?

El cuerpo de bomberos de Bogotá confirmó que apoyará las labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras el sismo ocurrido hace dos días, con el objetivo de ubicar a personas que aún permanecen bajo los escombros.

Crisis en Venezuela: el rol clave de Dastan en las labores de rescate. (Foto Freepik).

El equipo no solo estará integrado por rescatistas humanos, sino también por Dastan, un Pastor Belga Malinois con experiencia en operaciones humanitarias, como su participación en Haití en 2021.

La misión se enfocará en la localización de sobrevivientes y se realizará de forma coordinada para actuar con seguridad y eficacia durante las labores en la zona afectada.