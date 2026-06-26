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Las devastadoras imágenes del antes y después de La Guaira tras terremotos en Venezuela

La Guaira, fue una de las ciudades venezolanas que más resultó afectada luego de los dos terremotos en este país.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
reconocida actriz permanece desaparecida tras el derrumbe de un edificio
Reconocida actriz desapareció tras el colapso de un edificio en Venezuela (Foto freepik)

La tragedia que hoy enluta y llena de profundo dolor al pueblo venezolano, sigue acaparando la atención del mundo, pues luego de los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, millones de personas alrededor del mundo continúan solidarizándose con la devastadora situación que enfrentan los habitantes de las regiones más afectadas.

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¿Cómo era La Guaira antes de ser afectada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela?

En medio de este difícil momento, las redes sociales han sido inundadas con desgarradores videos que dan cuenta de la magnitud de la tragedia, uno de ellos y que en este momento le da la vuelta al mundo, es una reciente publicación en donde usuarios de las plataformas hicieron una comparación de cómo lucía antes La Guaira, una de las regiones más afectadas.

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En las impactantes imágenes, se puede ver en primer lugar una panorámica tomada desde un edificio ubicado a una cuadra de la playa con una impresionante vista hacia el mar en donde ademas se apreciaban varias edificaciones.

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Sin embargo, al deslizar la fotografía, el paisaje es completamente desolador, pues allí quedó registrado como las construcciones quedaron completamente en ruinas y cómo solo algunos edificios lograron mantenerse en pie pese a los dos terremotos.

Extraña luz habría anticipado el sismo en Venezuela
Captan misteriosa luz antes del sismo en Venezuela. (Foto/ Freepik)

¿En dónde queda La Guaira, ciudad que fue el epicentro de los dos terremotos en Venezuela?

Cabe señalar que, aunque La Guaira concentra gran parte de los daños, los terremotos también se sintieron con fuerza en otras regiones del norte y centro del país.

En el caso de Caracas, capital de Venezuela, se registró el colapso parcial de edificios y daños en varios sectores residenciales. En los estados de Miranda, Aragua y Carabobo también se reportaron afectaciones en viviendas e infraestructura, mientras que en Falcón las autoridades realizaron inspecciones preventivas por posibles daños ocasionados por el sismo.

La magnitud de los movimientos telúricos hizo que el temblor fuera percibido en buena parte del territorio venezolano, obligando a miles de personas a evacuar sus hogares por precaución.

Iván López en el terremoto de Venezuela
Imágenes revelan el antes y después de una de las zona más afectadas por el terremoto en Venezuela. (Fotos de Freepik)

Según los reportes oficiales compartidos en las últimas horas, la tragedia ha dejado al menos 235 personas fallecidas, cerca de 4.300 heridos, más de 200 personas rescatadas y 2.227 familias damnificadas.

 

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