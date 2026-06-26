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¡Latinoamérica en alerta! Fuerte temblor sacude a Nicaragua: esta fue su magnitud

Reportan un nuevo evento sísmico en Latinoamérica, tras un nuevo temblor que se registró en la mañana de este viernes en Nicaragua.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Fuerte temblor sacude a Nicaragua: esta fue su magnitud
Fuerte temblor sacude a Nicaragua. (Foto/ Freepik)

Latinoamérica está en alerta tras eventos sísmicos que se han presentado en los últimos tres días, pues uno con magnitud de 7.5 sacudió a Venezuela, sintiéndose en Colombia, pero en el país cafetero no se presentó ninguna tragedia.

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Mientras que, en el pueblo venezolano, se ha registrado más de 200 fallecidos, todavía hay ciudadanos y mascotas desaparecidas y alrededor de cuatro mil heridos; con el paso de las horas, han sido rescatadas varias personas.

Por otro lado, los latinos se han unido para enviar donaciones y ayudas humanitarias ante la emergencia que llegó a golpear en medio de la crisis de los venezolanos, pues su sistema de salud no es estable y esto empeora la situación.

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En cuanto a los países en los que se han registrado sismos está Nicaragua, quien registró un tembló en horas de la mañana de este viernes; lo que aumenta la alerta en Colombia.

¿De cuánto fue el evento sísmico de Nicaragua?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en Nicaragua se presentó un evento sísmico a las 6:57 de la mañana de este viernes 26 de junio.

Fuerte temblor sacude a Nicaragua
Temblor de gran magnitud sacude a Nicaragua. (Foto/ Freepik)

Según el boletín, la magnitud fue de 5.2 con una profundidad de 120km y su epicentro fue en Villa el Carmen.

Sin duda su magnitud fue bastante alta, lo que aumentó la alerta en los países en los que más ha temblado últimamente como Colombia, país que ha sido sacudido en tres ocasiones diferentes durante las últimas horas.

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Por ahora, en el país cafetero no ha habido ninguna tragedia tras estos eventos sísmicos, pero tiene atentos a todos los colombianos.

¿Hubo alguna afectación tras el fuerte sismo en Nicaragua?

De acuerdo con las noticias e información en redes sociales, no se ha registrado ninguna afectación en Nicaragua, pese a la alta magnitud del evento sísmico.

Temblor de gran magnitud sacude a Nicaragua
Fuerte temblor sacude a Nicaragua: esta fue su magnitud. (Foto/ Freepik)

Tampoco se ha reportado alguna persona lesionada, loque sí, es que los ciudadanos han reaccionado, diciendo que sí se alcanzó a sentir fuerte la sacudida, pero por fortuna, no pasó a mayores.

Esto deja a los países del “cinturón de fuego” en un momento de mucha atención para estar preparados ante cualquier difícil momento.

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