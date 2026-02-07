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Messi fue sometido a un estricto control al bajar del avión en Miami y su reacción sorprendió

Messi fue sometido a un exhaustivo control de seguridad al llegar a Miami y su reacción llamó la atención.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Lionel Messi fue sometido a un inesperado cacheo al llegar a Miami.
Lionel Messi fue retenido para un estricto control al llegar a Miami. (Fotos: AFP y Freepik)

Lionel Messise apoderó de las tendencias, pero esta vez no fue por una jugada dentro de la cancha.

El capitán de la Selección Argentina vivió un inesperado momento al llegar a Miami junto al resto de la delegación para preparar el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde.

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¿Por qué Messi fue sometido a un control de seguridad al llegar a Miami?

La escena quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral el momento tras las reacción que tuvo el jugador argentino.

En las imágenes se observa a los jugadores de la Selección Argentina mientras avanzaban por el área de inspección del aeropuerto.

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Allí, los agentes de seguridad realizaron una revisión minuciosa tanto del equipaje como de las pertenencias de cada uno de los integrantes de la delegación.

Messi serio.

Las maletas fueron abiertas para su inspección y los futbolistas pasaron uno a uno por el procedimiento de seguridad tras bajar del avión.

Cuando llegó el turno de Lionel Messi, los agentes también revisaron su equipaje. El delantero observaba el procedimiento y, al darse cuenta de que también debía someterse a la inspección, su reacción causó sensación.

¿Cómo reaccionó Messi durante la requisa en aeropuerto en Miami?

Messi al ver que también debía esperar para ser requisado, no pudo contener la risa y miraba a todos sorprendido.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando los agentes también inspeccionaron los zapatos del capitán argentino como parte del procedimiento habitual.

Mientras Messi seguía con cara de sorpresa y con algo de risa nerviosa y sin duda este momento se volvió viral en las redes sociales.

Hijo de reconocido futbolista ignoró a Messi

Muchos usuarios comentaron tras el video diciendo que probablemente el jugador quien es muy reconocido mundialmente nunca le habían pedido pasar por un control de seguridad.

Mientras tanto, la Selección Argentina ya se encuentra concentrada en Miami preparando el compromiso frente a Cabo Verde, encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, a las 5 d ela tarde de este viernes 3 de julio donde buscará seguir avanzando en el torneo más importante del mundo.

 

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