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Reconocida influencer rompió el silencio y reveló que su hija de dos años tiene cáncer

La creadora de contenido compartió el difícil diagnóstico de su pequeña y explicó por qué decidió hacerlo público ahora.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Influencer reveló el diagnóstico que recibió su hija y conmovió a millones de seguidores
Reconocida influencer rompió el silencio y reveló que su hija de dos años tiene cáncer (Foto freepik)

Una reconocida pareja de influencers estadounidenses compartió con sus millones de seguidores una de las noticias más difíciles que ha enfrentado su familia.

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Después de mantenerlo en privado durante varios meses, revelaron que su hija de dos años fue diagnosticada con cáncer y que actualmente se encuentra recibiendo tratamiento.

La noticia fue dada a conocer por medio de un video publicado en redes sociales, donde explicaron cómo descubrieron la enfermedad, el proceso médico que han vivido y la razón por la que decidieron hablar públicamente sobre esta situación.

¿Quién es la pareja de influencers que reveló el cáncer de su hija?

Se trata de la creadora de contenido Nara Smith, quien se hizo viral en redes sociales por preparar desde cero la alimentación de su familia, elaborando recetas caseras de productos como galletas, dulces, panes y otros alimentos, evitando en gran medida los ultraprocesados.

La joven, de 24 años, está casada con el modelo Lucky Blue Smith, de 28 años. Juntos tienen cuatro hijos: Rumble Honey, nacida en 2020; Slim Easy, nacida en 2022; Whimsy Lou, nacida en 2024, y Fawnie Golden, nacida en 2025.

Nara Smith y Lucky Blue Smith revelaron el diagnóstico de su hija
Nara Smith y Lucky Blue Smith revelaron el diagnóstico de su hija de dos años. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

Además de sus recetas, Nara también ha llamado la atención por los particulares nombres que eligió para sus hijos, convirtiéndose en una de las creadoras de contenido más populares en plataformas como TikTok e Instagram.

Ahora, la influencer decidió utilizar sus redes para hablar de la enfermedad que enfrenta su hija Whimsy Lou.

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¿Qué dijo Nara Smith sobre el cáncer de su hija?

A través de un video, Nara reveló que Whimsy Lou, de dos años, fue diagnosticada con cáncer a finales de 2025. La creadora de contenido contó que todo comenzó cuando decidió llevar a su hija al médico tras notar que algo no estaba bien.

Según explicó, la reacción del especialista le hizo sentir que la situación era más grave de lo que imaginaba. Posteriormente, la menor fue remitida a un hospital para realizarle estudios más detallados.

Después de una biopsia, los médicos confirmaron el diagnóstico y también les informaron que el cáncer ya se había extendido, por lo que la niña debía iniciar tratamiento con quimioterapia.

Nara Smith compartió la noticia del cáncer de su hija Whimsy Lou
Nara Smith compartió la noticia del cáncer de su hija Whimsy Lou (Foto Jamie McCarthy / AFP)

Nara aseguró que decidió hacer pública esta situación para invitar a otros padres a prestar atención a cualquier cambio inusual en la salud de sus hijos y acudir al médico cuando tengan dudas. También expresó que espera acompañar y dar apoyo a las familias que atraviesan experiencias similares.

Finalmente, confesó que estos meses han sido especialmente difíciles, ya que ha tenido que encontrar un equilibrio entre permanecer junto a su hija durante el tratamiento, cuidar de sus otros hijos y continuar con sus compromisos laborales, motivo por el cual había estado menos activa en redes sociales.

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