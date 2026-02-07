El Mundial 2026 volvió a dejar un momento que trascendió lo deportivo.

Luego del partido entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, el director técnico Sébastien Desabre vivió una difícil situación cuando, en medio de una rueda de prensa, fue informado sobre el fallecimiento de un familiar.

La escena quedó registrada por varios medios internacionales que cubrían el compromiso y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde aficionados y periodistas expresaron mensajes de solidaridad hacia el entrenador francés.

Director técnico abandonó una rueda de prensa del Mundial 2026 tras recibir una noticia inesperada (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

¿Qué familiar perdió Sébastien Desabre?

La República Democrática del Congo acababa de perder 2-1 frente a Inglaterra en un partido que había comenzado favorable para el conjunto africano. Tras el encuentro, Desabre apareció ante los medios para responder las preguntas habituales sobre el desempeño de su equipo y analizar lo ocurrido durante el compromiso.

Mientras se encontraba con la prensa, el jefe de comunicaciones de la delegación interrumpió la conferencia para acercarse y comunicar una noticia de carácter personal. En medio de todo, se le informó al entrenador que su padre había fallecido mientras se disputaba el partido.

Al escuchar la información, Desabre agradeció brevemente a la persona que se acercó a hablar con él. Acto seguido, se levantó de su asiento y abandonó la sala de prensa sin continuar con la conferencia.

El momento fue captado por las cámaras presentes y generó múltiples reacciones por la serenidad con la que el entrenador afrontó una noticia tan inesperada.

¿Sabía Desabre sobre el fallecimiento de su padre?

De acuerdo con medios congoleños e internacionales, Sébastien Desabre no tenía conocimiento previo del fallecimiento de su padre mientras dirigía el compromiso frente a Inglaterra.

Hasta el momento, la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo no ha entregado detalles sobre las circunstancias del fallecimiento ni sobre los motivos por los cuales se decidió comunicarle la noticia al entrenador durante la rueda de prensa y no una vez finalizara toda su agenda con los medios.

Tras conocerse lo sucedido, periodistas, aficionados y distintas figuras del fútbol enviaron mensajes de apoyo al técnico francés a través de redes sociales, expresando sus condolencias por la pérdida de su padre en medio de uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva.