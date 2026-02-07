Juliana Calderón mostró el primer ultrasonido de su bebé, ¿apareció junto al papá de su hijo?

Juliana Calderón volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir el primer ultrasonido de su bebé a través de sus redes sociales. La publicación despertó curiosidad entre los internautas, quienes también se preguntaron si el papá de su hijo la acompañó en este importante momento.

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¿Cómo fue el emotivo momento que compartió Juliana Calderón sobre su bebé?

La creadora de contenido y empresaria, Juliana Calderón, sorprendió durante la noche del pasado miércoles 1 de julio a sus cientos de seguidores al compartir un corto audiovisual en el que mostró el primer ultrasonido que le realizó a su pequeño bebé.

Yina Calderón fue la encargada de revelar el embarazo de Juliana Calderón / (Fotos de Canal RCN)

Sin embargo, aunque el momento generó ternura entre los internautas, también reavivó el misterio sobre la identidad del padre del pequeño, pues aunque Calderón confirmó su estado de gestación, ha mantenido en privado la identidad de su pareja sentimental.

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En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana enseñó la pantalla en la que se observan los latidos del corazón de su bebé junto a su reacción ante el emotivo momento que fue acompañado con un corto mensaje.

"Nada más sensible que escuchar tu corazoncito latir"

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Lo cierto es que aunque Juliana Calderón sigue compartiendo algunos momentos de esta nueva etapa con sus seguidores, ha preferido mantener en reserva varios aspectos de su vida personal, entre ellos la identidad del padre de su bebé.

¿Qué se sabe sobre la identidad del padre del bebé de Juliana Calderón?

Sin embargo, en redes sociales han decidido realizar sus propias investigaciones sobre la identidad de esta persona, pues en un principio señalaron que el padre podría ser Juan David Tejada ‘El agropecurario’, pero esto rápidamente fue desmentido por la empresaria.

Pero las especulaciones no pararon ahí, pues más adelante un internauta lanzó una teoría que para muchos tuvo sentido: que el padre del bebé era su difunto novio Juan Manuel Rodríguez; esto, argumentando que quizá la noticia del embarazo no había sido bien tomada por la familia del joven fallecido y que por tal razón lanzaron un comunicado que los desligara de ella. Aún así, esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes involucradas.