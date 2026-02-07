Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón mostró el primer ultrasonido de su bebé, ¿apareció junto al papá de su hijo?

Juliana Calderón compartió el primer ultrasonido de su bebé y despertó dudas sobre el papá de su hijo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
os detalles del primer ultrasonido del bebé de Juliana Calderón.
os detalles del primer ultrasonido del bebé de Juliana Calderón. (Foto Canal RCN | Freepik).

Juliana Calderón volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir el primer ultrasonido de su bebé a través de sus redes sociales. La publicación despertó curiosidad entre los internautas, quienes también se preguntaron si el papá de su hijo la acompañó en este importante momento.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el emotivo momento que compartió Juliana Calderón sobre su bebé?

La creadora de contenido y empresaria, Juliana Calderón, sorprendió durante la noche del pasado miércoles 1 de julio a sus cientos de seguidores al compartir un corto audiovisual en el que mostró el primer ultrasonido que le realizó a su pequeño bebé.

¿Qué se sabe del embarazo de Juliana Calderón?
Yina Calderón fue la encargada de revelar el embarazo de Juliana Calderón / (Fotos de Canal RCN)

Sin embargo, aunque el momento generó ternura entre los internautas, también reavivó el misterio sobre la identidad del padre del pequeño, pues aunque Calderón confirmó su estado de gestación, ha mantenido en privado la identidad de su pareja sentimental.

Artículos relacionados

En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juliana enseñó la pantalla en la que se observan los latidos del corazón de su bebé junto a su reacción ante el emotivo momento que fue acompañado con un corto mensaje.

"Nada más sensible que escuchar tu corazoncito latir"

Artículos relacionados

Lo cierto es que aunque Juliana Calderón sigue compartiendo algunos momentos de esta nueva etapa con sus seguidores, ha preferido mantener en reserva varios aspectos de su vida personal, entre ellos la identidad del padre de su bebé.

¿Qué se sabe sobre la identidad del padre del bebé de Juliana Calderón?

Sin embargo, en redes sociales han decidido realizar sus propias investigaciones sobre la identidad de esta persona, pues en un principio señalaron que el padre podría ser Juan David Tejada ‘El agropecurario’, pero esto rápidamente fue desmentido por la empresaria.

Pero las especulaciones no pararon ahí, pues más adelante un internauta lanzó una teoría que para muchos tuvo sentido: que el padre del bebé era su difunto novio Juan Manuel Rodríguez; esto, argumentando que quizá la noticia del embarazo no había sido bien tomada por la familia del joven fallecido y que por tal razón lanzaron un comunicado que los desligara de ella. Aún así, esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes involucradas.

Papá del bebé de Juliana Calderón habría fallecido: se conoce quién sería
Papá del bebé de Juliana Calderón habría fallecido: se conoce quién sería. (Foto Canal RCN | Freepik).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jenny López reapareció con un sentido mensaje tras atravesar la pérdida de un ser querido Jhonny Rivera

Jenny López reapareció tras el fallecimiento de un ser querido: así fue su emotivo regreso

Jenny Lópe decidió abrir su corazón y contar cómo ha afrontado este difícil momento a través de una publicación en sus redes.

Campanita explotó contra Juanda Caribe y Mariana Zapata por no invitarlo al videoclip musical Juanda Caribe

Campanita arremetió contra Juanda Caribe y Mariana Zapata tras romántica declaración de amor

Campanita no se quedó callado y arremetió contra Juanda Caribe por dejarlo fuera del video.

Aída Victoria hizo nuevas acusaciones contra El Agropecuario tras la tutela por su hijo Aída Victoria Merlano

Aida Victoria se pronunció tras tutela en su contra por parte de su expareja: “Es un padre moroso”

La creadora de contenido respondió a la tutela interpuesta por su expareja y lanzó nuevas acusaciones en redes sociales.

Lo más superlike

Influencer reveló el diagnóstico que recibió su hija y conmovió a millones de seguidores Viral

Reconocida influencer rompió el silencio y reveló que su hija de dos años tiene cáncer

La creadora de contenido compartió el difícil diagnóstico de su pequeña y explicó por qué decidió hacerlo público ahora.

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Mejores días para cortarse el pelo en julio Salud y Belleza

Calendario lunar julio 2026: estas son las mejores fechas para cortarte el cabello

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium