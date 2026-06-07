Memo Ochoa conmovió al público con un sorpresivo gesto tras ser eliminado del Mundial

El arquero de la selección mexicana, Gillermo ‘Memo’ Ochoa, conmovió al público mexicano al realizar un peculiar gesto en la cancha donde fueron derrotados por Inglaterra.

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¿Quién es Memo Ochoa?

Guillermo Ochoa Magaña, más conocido como Memo Ochoa, es un futbolista mexicano considerado uno de los mejores porteros en la historia de México y uno de los jugadors más emblemáticos de la Selección de Fútbol de México desde el 2005, en su debut.

El debut de Memo Ochoa en la Selección de M´xico fue en el 2005 (Foto de AFP/OMAR TORRES)

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Memo ha hecho parte de varios clubes importantes en México y Europa. Además, se ha destcado por sus acciones individuales dentro de algunos partidos decisivos.

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¿Cuál fue el gesto que hizo Memo Ochoa en la cancha?

Memo se ha llevado varios récords dentro del fútbol mexicano; sin embargo, el más importante es ser el primer portero en ser convocado por la Selección de México a seis Mundiales consecutivos: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y, el más reciente, Estados Unidos-México-Canadá 2026.

Durante el Mundial de este año, Memo formó parte de la selección mexicana como uno de los líderes del equipo y, además, confirmó que este torneo marcaría el final de su carrera profesional. Tras la eliminación de México, oficializó su retiro del fútbol a sus 40 años, poniendo fin a una trayectoria de 22 años.

Una vez finalizó el partido que marcó la eliminación de México del Mundial frente a Inglaterra, Memo Ochoa protagonizó un gesto tan inesperado como conmovedor que tocó el corazón de miles de aficionados.

Con el estadio casi vacío, el arquero caminó hasta el centro del campo para despedirse, en silencio, del escenario que lo acompañó durante años. Luego, se echó la bendición y abandonó la cancha mientras recibía los aplausos de los pocos asistentes que aún permanecían en las tribunas.

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¿Qué dijo Memo Ochoa sobre la eliminación de México del Mundial?

Tras el emotivo y decisivo partido, la selección mexicana difundió un video en el que Memo habló de lo que significó cerrar este ciclo en su vida:

Me voy con la cabeza en alto, me voy vacío. Entregué todo por esta playera, por este país. Gracias por siempre estar detrás de mí y apoyándome.