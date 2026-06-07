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Así fue el encuentro entre Haaland y los príncipes de Noruega tras el partido contra Brasil | VIDEO

La realeza noruega sorprendió con su visita a los camerinos del equipo tras la victoria contra Brasil en el Mundial 2026.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Príncipes de Noruega en el camerino del equipo en el Mundial
Así fue el encuentro entre Erling Haaland y los príncipes de Noruega (Fotos de Freepik y AFP/Justin Setterfield)

Los príncipes de Noruega sorprendieron a los jugadores de su selección al visitar el camerino del equipo tras la victoria frente a Brasil en el Mundial de 2026.

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¿Quiénes son los príncipes de Noruega?

Los príncipes de Noruega son Haakon, príncipe heredero de Noruega y su esposa, la Mette-Marit, princesa heredera de Noruega. Ambos representan a la familia real en actos oficiales dentro y fuera del país y son dos de las figuras más populares de la monarquía noruega.

Los príncipes contrajeron matrimonio el 25 de agosto del 2021 en la catedral de Oslo y, con el paso de los años, ambos han tenido una gran reputación entre los ciudadanos noruegos. Sin embargo, quienes fueron captados asistiendo al partido entre Noruega y Brasil en el Mundial 2026 fueron sus hijos, Ingrid Alexandra de Noruega y Sverre Magnus de Noruega.

Príncipes herederos al trono de Noruega
Ingrid Alexandra de Noruega y Sverre Magnus de Noruega en el Mundial 2026 (Foto de AFP/ MAURO PIMENTEL)

El padre de la familia, Haakon, es un gran aficionado del deporte, especialmente, del fútbol. Con frecuencia asiste a partidos de la Selección de Fútbol de Noruega y de otros equipos nacionales, además de apoyar e invetir en eventos deportivos internacionales.

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¿Cómo fue el encuentro entre la realeza noruega y Erling Haaland?

La aparición de dos miembros de la realeza noruega en los camerinos de la selección de fútbol generó miles de comentarios en las redes sociales, ya que no es un evento común.

En los videos que están rondando en la plataforma de X, se puede observar a Ingrid Alexandra de Noruega y Sverre Magnus de Noruega saludando y abrazando con admiración al jugador destacado del mundial: Erling Haaland. Además, se puede notar en la cara de Haaland la felicidad de la visita y las palabras de los príncipes hacia él.

Por otro lado, hubo varios comentarios donde los internautas se mostraron confundidos con la altura de la princesa, ya que mide tan solo un poco menos que el futbolista:

Es ilegal ser Noruego y medir menos de 1.90

Además, no desaprovecharon la oportunidad de elogiar la belleza de la mujer:

Esa princesa es realmente Freya una diosa hecha mujer

¿Cuánto quedó el partido entre Noruega y Brasil en el Mundial 2026?

El equipo noruego estaba celebrando su gran victoria sobre el equipo brasileño, a quienes eliminaron de la Copa del Mundo con un marcador de 2 – 1.

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026
Partido de Brasil contra Noruega en el Mundial 2026 (Foto de AFPJewel SAMAD)

En el estadio Nueva York Nueva Jersey miles de asistentes provenientes de Brasil, incluido el propio Neymar Jr., se mostraron tristes y decepcionados del resultado del partido.

 

 

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