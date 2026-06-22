Mamá de Vozinha rompió en llanto tras el triunfo de Cabo Verde ante Uruguay; así fue su reencuentro

Vozinha se convirtió nuevamente en uno de los protagonistas del Mundial de fútbol 2026, pero esta vez no solo por su desempeño en la cancha, sino por el emotivo momento que vivió junto a su mamá durante el partido entre Uruguay y Cabo Verde.

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¿Cómo fue la reacción de la mamá de Vozinha en el Mundial 2026?

El arquero y capitán de la selección africana venía de ser una de las grandes figuras del torneo tras su actuación frente a España, un partido en el que recibió el reconocimiento como mejor jugador del encuentro.

En ese momento, el futbolista de 40 años había contado que uno de sus mayores sueños era que su mamá pudiera verlo jugar en un Mundial.

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Sin embargo, explicó que ella no había podido viajar a Estados Unidos debido a varios inconvenientes relacionados con el trámite de la Visa y también por temas relacionados con dinero.

La mamá de Vozinha se mocionó al verlo jugar contra Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Días después, la historia cambió y Ana Cândida Évora logró llegar a Miami para acompañar a su hijo en el compromiso frente a Uruguay, luego de que la FIFA la llevara y le cumpliera el sueño a este portero.

Durante el encuentro entre Cabo Verde y Uruguay, en varias ocasiones las cámaras enfocaron a la señora, quien se mostraba emocionada e incluso entre lágrimas al ver a su hijo en la cancha.

Tras el pitazo final, también fue captada ondeando la bandera de Cabo Verde mientras Vozinha celebraba junto a sus compañeros en el centro del campo el triunfo contra el equipo de Suramérica.

¿Qué necesita Vozinha y Cabo Verde para clasificar en el Mundial 2026?

Más allá del momento familiar, Cabo Verde sigue haciendo historia en su primera participación en una Copa del Mundo.

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El empate 2-2 frente a Uruguay les permitió mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

La mamá de Vozinha se mocionó al verlo jugar contra Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Ahora, Cabo Verde se prepara para enfrentar a Arabia Saudita el próximo viernes 26 de junio a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), un partido que podría darle el paso a la siguiente fase y seguir alimentando el sueño mundialista de todo un país.