Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Mamá de Vozinha rompió en llanto tras el triunfo de Cabo Verde ante Uruguay; así fue su reencuentro

La mamá de Vozinha de Cabo Verde vivió un emotivo momento en el Mundial 2026 durante el duelo ante Uruguay.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mamá de Vozinha se quebró en llanto al ver a su hijo jugar contra Uruguay.
La mamá de Vozinha se mocionó al verlo jugar contra Uruguay en el Mundial 2026. (Fotos: AFP)

Vozinha se convirtió nuevamente en uno de los protagonistas del Mundial de fútbol 2026, pero esta vez no solo por su desempeño en la cancha, sino por el emotivo momento que vivió junto a su mamá durante el partido entre Uruguay y Cabo Verde.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la reacción de la mamá de Vozinha en el Mundial 2026?

El arquero y capitán de la selección africana venía de ser una de las grandes figuras del torneo tras su actuación frente a España, un partido en el que recibió el reconocimiento como mejor jugador del encuentro.

En ese momento, el futbolista de 40 años había contado que uno de sus mayores sueños era que su mamá pudiera verlo jugar en un Mundial.

Artículos relacionados

Sin embargo, explicó que ella no había podido viajar a Estados Unidos debido a varios inconvenientes relacionados con el trámite de la Visa y también por temas relacionados con dinero.

Mamá de Vozinha se quebró en llanto al ver a su hijo jugar contra Uruguay.
La mamá de Vozinha se mocionó al verlo jugar contra Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Días después, la historia cambió y Ana Cândida Évora logró llegar a Miami para acompañar a su hijo en el compromiso frente a Uruguay, luego de que la FIFA la llevara y le cumpliera el sueño a este portero.

Durante el encuentro entre Cabo Verde y Uruguay, en varias ocasiones las cámaras enfocaron a la señora, quien se mostraba emocionada e incluso entre lágrimas al ver a su hijo en la cancha.

Tras el pitazo final, también fue captada ondeando la bandera de Cabo Verde mientras Vozinha celebraba junto a sus compañeros en el centro del campo el triunfo contra el equipo de Suramérica.

¿Qué necesita Vozinha y Cabo Verde para clasificar en el Mundial 2026?

Más allá del momento familiar, Cabo Verde sigue haciendo historia en su primera participación en una Copa del Mundo.

Artículos relacionados

El empate 2-2 frente a Uruguay les permitió mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Mamá de Vozinha se quebró en llanto al ver a su hijo jugar contra Uruguay.
La mamá de Vozinha se mocionó al verlo jugar contra Uruguay en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Ahora, Cabo Verde se prepara para enfrentar a Arabia Saudita el próximo viernes 26 de junio a las 7:00 p. m. (hora de Colombia), un partido que podría darle el paso a la siguiente fase y seguir alimentando el sueño mundialista de todo un país.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El vicepresidente José Manuel Restrepo con su esposa Tatiana Céspedes Talento nacional

Ella es Tatiana Céspedes, la esposa de José Manuel Restrepo, próximo vicepresidente de Colombia

La abogada conquistó el corazón del vicepresidente electo y llevan 25 años de casados.

La discusión entre los hijos de Messi que se robó el partido de Argentina Mundial de fútbol

Hijos de Messi protagonizan una discusión durante partido de Argentina en el Mundial 2026

En redes se hizo viral un polémico momento que protagonizó los hijos de Messi durante un partido de Argentina en el Mundial 2026.

Propuesta de matrimonio en el Mundial 2026 Mundial de fútbol

Uruguaya le pidió matrimonio a su novio en pleno partido contra Cabo Verde: así fue la propuesta

La propuesta generó miles de comentarios entre los hinchas que disfrutaban el partido de la Selección de Uruguay contra Cabo Verde.

Lo más superlike

Luisa Fernanda W volvió a hablar de la victoria de Colombia y emocionó a sus seguidores Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W recordó victoria de Colombia vs. Uzbekistán a pocas horas del segundo encuentro

Luisa W compartió su emoción por vivir su primer Mundial y recordó el momento junto a la Selección Colombia.

shakira en concierto Shakira

Fan de Shakira burló la seguridad y se subió al escenario en concierto; así reaccionó la artista

fallece actor de televisión y su esposa tras incendio en su vivienda Viral

Conmoción en el cine: Muere reconocido actor y su esposa en un incendio en su vivienda: ¿quién es?

Presunto fallecimiento de la mamá de Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza

¿Qué pasó con la mamá de Kimberly Loaiza? Medios reportan su presunto fallecimiento

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación