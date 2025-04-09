¡Luto en la moda! Murió el diseñador italiano Giorgio Armani a sus 91 años, ¿quién era?

Con 91 años y un legado en la industria de la moda que se convirtió en la inspiración de muchos, murió el reconocido diseñador italiano Giorgio Armani.

¿Cómo se informó el fallecimiento del diseñador italiano Giorgio Armani?

A través de un comunicado por parte de Grupo Armani, se informó del fallecimiento del diseñador de moda. Fueron décadas de trabajo en donde el estilo, la sofisticación y la creación lo destacaron.

“Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani”, dice el comunicado oficial.

En la misma vertiente, se detalló que Il. Signor Armani (el señor Armani, en español), como le decían de cariño al experto de moda, partió de este mundo en paz, rodeado de sus allegados y seres queridos. Asimismo, se relató que trabajó hasta su último día de vida.

Giorgio Armani trabajó hasta el último día de su vida | Foto Gabriel Bouys / AFP.

"Incansable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros", agrega la misiva.

Las exequias se llevarán a cabo en el Teatro Armani de Milán, entre el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre, con acceso al público de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Quién era Giorgio Armani, el diseñador italiano que falleció a sus 91 años?

Giorgio Armani es de los nombres que figuran a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la industria de la moda. El "revolucionario", como muchos lo consideran, nació el 11 de julio de 1934 en Plasencia, Italia, es decir, hace poco había cumplido sus 91 años.

El éxito persiguió a Armani en vida. No solo la moda lo capturó, sino que como empresario de hoteles y artículos también destacó.

La empresa de Armani se fundó a mitad de la década de los 70, él tenía 40 años. Hoy en día son alrededor de 8.000 personas las que trabajan en ella.

Los inicios del fallecido Giorgio Armani fue diseñado vestuarios para mujer y hombre, al lado del sastre Nino Cerruti, luego se independizó.

Giorgio Armani es considerado como un "revolucionario" de la moda | Foto Patrick Huevaría / AFP.

La revista Vogue destaca que el diseñador inició a trabajar en propuestas de elegancia refinada y natural, con un aire exótico, plasmada en colores delicados y siluetas marcadas.

Además, tenía un lema: "El perfeccionismo, y la necesidad de tener siempre nuevas metas y alcanzarlas, es un estado mental que aporta un profundo significado a la vida".