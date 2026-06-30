Los japoneses fueron tendencia al tener un sorpresivo gesto después de ser eliminados del Mundial
Tras el reñido partido entre Brasil y Japón, la hinchada asiática generó miles de comentarios por un detalle que no pasó desapercibido.
Los hinchas de Japón se volvieron tendencia en el Mundial por un ejemplar y sorpresivo gesto justo después de quedar eliminados del torneo.
¿Por qué Japón quedó eliminado del Mundial?
La selección de Japón quedó eliminada del Mundial 2026 en los dieciseisavos de final tras perder con un marcador de 2-1 ante Brasil. El conjunto japonés comenzó ganando el partido con un gol de Kaishū Sano en el minuto 29. Sin embargo, en la segunda mitad del partido Brasil igualó el marcador y, unos minutos después, remontó.
Con esta derrota, Japón volvió a quedarse a las puertas de superar una ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo, manteniendo una vez más el objetivo de alcanzar por primera vez los cuartos de final del torneo.
¿Cuál fue el ejemplar gesto de los hinchas de Japón?
Una vez el encuentro terminó, varios hinchas de la selección japonesa tuvieron un gesto que deslumbró al resto de los asistentes, el cual consistió en dejar la gradería y el lugar en el que se encontraban totalmente limpios.
En las redes sociales se popularizó el video en el que se veía a los asiáticos con bolsas de basura recogiendo todos los residuos que habían quedado en el suelo del Estadio. Los comentarios de la publicación estuvieron enfocados, en su mayoría, en la admiración que les genera este tipo de acciones en un evento deportivo de tal magnitud.
Ellos tienen una educación y respeto a prueba de todo. Siempre han sido un ejemplo para el resto del mundo.
También, hubo algunas comparaciones culturales entre los hinchas de Japón y los de otras selecciones de Latinoamérica
Estamos a años luz de una cultura como esa.
¿Por qué los japoneses limpiaron el estadio tras el encuentro?
Históricamente, la cultura japonesa ha estado arraigada al respeto por los espacios públicos y la responsabilidad colectiva. Ara ellos, dejar limpio el lugar que utilizaron es una forma de agradecer a los anfitriones y mostrar respeto por aquellas personas que utilizarán el estadio después.
Aquellos gestos y acciones se aprenden, generalmente, desde la escuela, donde los estudiantes limpian las áreas que utilizan y mantienen impecable sus lugares de estudio.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike