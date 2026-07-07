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Lionel Messi explicó por qué terminó llorando tras la clasificación de Argentina ante Egipto

Messi reveló el motivo de sus lágrimas tras el triunfo de Argentina y habló del penal que falló.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La razón por la que Messi lloro tras clasificar en el Mundial
La confesión de Lionel Messi tras llorar con Argentina en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

Argentina consiguió su clasificación después de vencer a Egipto en un partido que estuvo marcado por la reacción del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Tras el pitazo final, uno de los momentos que más llamó la atención fue el de Lionel Messi, quien no pudo contener las lágrimas mientras celebraba con sus compañeros el paso a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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¿Por qué Lionel Messi lloró tras la clasificación de Argentina?

El capitán de la Albiceleste fue una de las figuras del compromiso al anotar con un gol y también dar el pase que terminó cambiando el resultado de Argentina.

Sin embargo, una vez terminó el encuentro, explicó que la emoción que sintió no solo estuvo relacionada con la clasificación, sino también con un momento que vivió durante el partido y que no logró sacar de su cabeza.

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En declaraciones entregadas después del compromiso, Messi explicó que durante gran parte del encuentro sintió frustración por el penalti que desperdició en el primer tiempo.

La razón por la que Messi lloro tras clasificar en el Mundial
La confesión de Lionel Messi tras llorar con Argentina en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

El delantero reconoció que esa jugada le generó "mucha bronca" y "mucha angustia", ya que considera que, de haber convertido el cobro, el desarrollo del partido habría sido diferente para Argentina.

Pese a ese momento, aseguró que terminó sintiéndose aliviado por la reacción del equipo y por haber conseguido la clasificación después de darle vuelta al marcador.

Además, elogió el trabajo de sus compañeros y señaló que el arquero rival también tuvo intervenciones importantes durante el compromiso, evitando varias opciones claras de gol de la selección argentina.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre la clasificación de Argentina?

El capitán argentino también valoró la forma en la que el equipo consiguió revertir un resultado adverso frente a Egipto.

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Messi afirmó que el grupo volvió a demostrar su capacidad para sobreponerse a las dificultades y resaltó que el equipo nunca dejó de buscar el partido pese al marcador en contra.

messi contra egipto en el mundial 2026
Messi en los octavos de final contra Egipto/AFP: CHANDAN KHANNA

El delantero recordó que no era la primera vez que Argentina atravesaba un encuentro complicado durante este Mundial, haciendo referencia a lo ocurrido en el compromiso frente a Cabo Verde.

Cabe recordar que el jugador es quien más penales ha perdido en los Mundial de fútbol.

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