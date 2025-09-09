Laura Villamil recibe millonaria indemnización tras grave accidente en show de fuego

Laura Daniela Villamil, la joven bailarina de 28 años que resultó quemada en un 90% de su cuerpo cuando realizaba un show con fuego dentro de un reconocido restaurante de Bogotá, logró llegar a un millonario acuerdo de indemnización.

¿Qué le pasó a Laura Villamil? La joven que sufrió graves quemaduras en su cuerpo

El grave accidente que comprometió la vida de la joven Laura Villamil ocurrió el 17 de agosto del 2024 cuando se encontraba realizando un show con fuego para los asistentes del prestigioso establecimiento.

Laura Villamil logra millonario acuerdo tras grave accidente en show de fuego. (Foto de referencia Freepik)

Desde entonces, Villamil permaneció en la UCI del hospital Fundación Santa Fe hasta que logró recuperarse de las graves quemaduras de tercer y cuarto grado pese a complicaciones por el contagio de baterías en su cuerpo.

La joven bailarina, quien tuvo el 90% de su cuerpo comprometido, requirió múltiples operaciones de alta complejidad que hoy le han permitido retomar su vida mientras continua el tratamiento correspondiente, ya que sus terminaciones nerviosas se quemaron ocasionado que dejara de sentir el calor, el viento y la fricción.

¿De cuánto fue la indemnización que recibió Laura Villamil tras su accidente en show de fuego?

Poco más de un año después del trágico incidente que dejó a Laura Villamil gravemente herida, se conoció la millonaria indemnización que habría recibido por parte del prestigioso restaurante donde ocurrió el accidente.

Así fue la indemnización que recibió Laura Villamil luego de su accidente en restaurante. (Foto de referencia Freepik: @EyeEm).

Según información de La FM, fuentes cercanas a la aseguradora del establecimiento confirmaron que se concretó un acuerdo directo mediante conciliación, el cual ascendió a $3.000 millones por los daños y perjuicios materiales y morales causados a la joven bailarina.

“Se logró concretar de manera directa por una conciliación que ascendió a los $3.000 millones por los daños y perjuicios materiales y morales causados a la joven Laura Daniela Villamil.

Vale la pena destacar que Villamil buscaba inicialmente una indemnización superior a $8.000 millones, pero el monto se redujo a $3.000 millones con el fin de evitar que el proceso se alargara.

Con esto finaliza un proceso que mantuvo en expectativa a la opinión pública y que marca un nuevo capítulo en la vida de Laura Villamil.