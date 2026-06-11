La Selección Colombia confirmó los dorsales de los convocados para el Mundial 2026

La Federación Colombiana de Fútbol presentó oficialmente los dorsales que llevaron los jugadores que representarán al país en el Mundial de fútbol 2026.

James Rodríguez y Luis Díaz son los referentes de la Selección Colombia. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón rompió el silencio sobre el papá de su bebé y mostró su barriguita

Hoy los amantes del deporte rey vivirán el inicio de un Mundial único. Con 48 selecciones y tres sedes, este promete ser uno de los eventos deportivos más emocionantes e inolvidables de la historia.

¿Quiénes son los rivales de Colombia en el Mundial de fútbol 2026?

Los 26 convocados por Colombia ya se encuentran en territorio estadounidense, donde se preparan para su primer juego contra Uzbekistán, posteriormente contra la República Democrática del Congo y finalmente contra la poderosa Portugal de Cristiano Ronaldo.

Este tercer partido es el que más expectativas ha generado y se espera que Colombia llegue ya clasificado a esta instancia.

Con los dorsales listos y con el apoyo de todo un país, James Rodríguez, Luis Díaz y sus compañeros esperan poder dar muchas alegrías y seguir demostrando que Colombia es una de las mejores selecciones del planeta.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo anunció un nuevo capítulo de su vida con foto junto a otro hombre

La presentación de los dorsales no solo es un acto simbólico, sino también un momento que refuerza la identidad de cada jugador dentro del equipo.

Los hinchas ya comienzan a identificar a sus ídolos con los números que los acompañarán en esta cita mundialista.

James Rodríguez, con su tradicional número 10, y Luis Díaz, con el 7, se consolidan como referentes de la selección, mientras que nuevas figuras buscan dejar huella con sus respectivos dorsales.

Este anuncio también marca el inicio de la concentración total de la selección en el torneo.

La Federación ha resaltado que cada jugador tiene la responsabilidad de representar al país con disciplina y compromiso, sabiendo que millones de colombianos estarán atentos a cada jugada.

¿por dónde se puede ver el Mundial de fútbol 2026?

El Mundial podrá ser visto a través de las multiplataformas del Canal RCN, que tendrá una cobertura completa desde todas las sedes y todos los ángulos del evento.

Además de la participación de la selección, los colombianos esperan con entusiasmo la presentación de Shakira, quien ha convocado bailarines de diferentes partes del mundo para acompañarla en el escenario.

La artista barranquillera promete un espectáculo junto a Burna Boy que perdure en la memoria, tal como ocurrió en el Mundial de 2010, donde su música y baile se convirtieron en símbolos globales.