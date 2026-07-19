La final del Mundial 2026 es una realidad; entre España y Argentina se encuentra el campeón del torneo de fútbol más importante que se lleva a cabo cada cuatro años.

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Dos de los futbolistas en los que más recae el interés son Lionel Messi y Lamine Yamal; de hecho, ambos fueron tendencia por una fotografía que protagonizaron en la que el argentino estaba junto al español cuando era un bebé.

¿Cuál es la teoría del número 19 con Lionel Messi y Lamine Yamal?

El fútbol da para hablar de distintos temas, razón por la que existe una teoría con el número 19 que relaciona a Messi y Yamal.

La teoría del 19 tiene que ver con la unión entre el argentino y el español. Según lo que se consigna, es que la foto en la que Messi está con Yamal cuando era un bebé se aproxima a cumplir 19 años y ocurrió cuando Messi tenía 19 años.

Lo anterior puede que sea solo coincidencia, pero hay más porque el bebé que alguna vez Messi sostuvo ahora está en el Barcelona, donde estuvo Messi. Entonces, se sustenta que Messi comenzó su etapa en el club con el dorsal 30, pero pocas semanas después pasó a vestir el número 19, que mantuvo durante las siguientes tres temporadas.

Messi y Lamine Yamal son los que más llaman la atención en la final del Mundial 2026 | Foto Patricia de Melo Moreira.

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Por el lado de Lamine Yamal, el joven también tuvo el número 19 en Barcelona, hasta que en 2025 lo cambió. Eso sí, con España sigue teniendo el número 19.

¿Qué más hay sobre la teoría del número 19 que rodea a Messi y Lamine Yamal?

Hay más: ambos debutaron su primer Mundial con 18 años y cumplieron sus 19 años después. Además, la diferencia entre el 24 de junio y el 13 de julio es de 19 días.

Y como si fuese poco, la final del Mundial 2026 también tiene que ver con todo lo anterior, pues es un 19 de julio.

Lamine Yamal y Lionel Messi comparten muchas coincidencias | Foto Charly Triballeau / AFP.

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En resumen, aunque se trata de una teoría que puede ser más que una simple coincidencia, a lo que muchos apuntan es que es como si el destino estuviese diciendo que Lamine Yamal es el heredero de Lionel Messi; mientras que uno está empezando, el otro se encuentra terminando su carrera futbolística hasta nuevo aviso.