La inquietante coincidencia entre las muertes de Gaspi, Oliver Tree y Yeison Jiménez

Las muertes de Gaspi, Oliver Tree y Yeison Jiménez han generado revuelo en redes sociales debido a una coincidencia que usuarios han comenzado a señalar entre los tres casos. El tema ha despertado interés en el entorno digital del entretenimiento, donde se han multiplicado las interpretaciones alrededor de lo ocurrido y sus posibles conexiones.

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¿Qué coincidencia hay entre las muertes de Gaspi, Oliver Tree y Yeison Jiménez?

Luego de que se confirmara el fallecimiento del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz ‘Gaspi’ y el cantante estadounidense Oliver Tree en un accidente aéreo en Brasil, en redes sociales comenzaron a circular videos en los que fanáticos de ambas personalidades comenzaron a analizar los hechos y relacionarlos con número que aparecían expuestos en material audiovisual compartido meses atrás en sus cuentas oficiales.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

Por un lado, está el cortometraje La vuelta de Gaspi que el creador de contenido publicó el 23 de diciembre de 2024 en diferentes plataformas digitales muestra una secuencia grabada dentro de un taxi en donde pueden verse claramente los números 06 y 14, combinación que coincide con la fecha en la que murió.

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Por otro lado, el cantante estadounidense también habría predicho su muerte justo en el video musical de su canción Flowers, donde en una de las escenas aparece entre dos helicópteros mientras entona parte de su canción: “pon flores en mi lápida, porque te odiaré hasta el día de mi muerte”.

Entretanto, tras la muerte de Yeison Jiménez también salió a relucir la fecha de su muerte en el video de apertura de uno de sus conciertos en donde aparece también los números que coinciden con la fecha en la que murió.

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¿Cómo fallecieron Gaspi, Oliver Tree y Yeison Jiménez?

Vale la pena destacar que estas no serían las únicas coincidencias en la muerte de Gaspi, Oliver Tree y Yeison Jiménez, pues las tres personalidades del mundo del entretenimiento fallecieron en un accidente aéreo.

Yeison murió el 10 de enero de 2026 tras abordar su avioneta en el aeropuerto de Paipa, Boyacá en Colombia, mientras que Oliver Tree y Gaspi murieron juntos en un accidente de helicópteros en Brasil el pasado sábado domingo 14 de junio del mismo año.