Ayda Valencia habría predicho la muerte de Gaspi y Oliver Tree | VIDEO

El pasado domingo 14 de junio se confirmó el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz ‘Gaspi’ en un accidente aéreo. En medio de la conmoción, se viralizó en redes sociales un video reciente de Ayda Valencia en el que habla sobre la forma en que algunas personas del mundo del entretenimiento podrían fallecer durante la primera mitad del 2026, lo que ha generado comentarios entre los usuarios por la coincidencia con estos hechos.

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¿Qué dijo Ayda Valencia en el video que ahora relacionan con la muerte de Gaspi y Oliver Tree?

En el video que circula en redes sociales tras el fallecimiento de Gaspi y Oliver Tree, se observa a Ayda Valencia hablando sobre predicciones que, según ella, ocurrirían durante el primer semestre de 2026, donde aseguró que varias personas del mundo del entretenimiento podrían perder la vida en accidentes aéreos.

Él era Gaspi, uno de los influencers que falleció en el accidente de helicópteros.

“Desde el año pasado he venido diciendo, como desde junio empecé a decir, que el 2026 viene cargado de agua, pero mal. Veo agua en todas las formas y mucho accidente aéreo, y todavía vienen más. Mucha desvivida de famosos, casi todos los días, de todas las edades, de todas partes del mundo”.

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A raíz de estas afirmaciones, usuarios en redes sociales han comenzado a relacionar el video con el reciente accidente en el que habrían fallecido Gaspi y Oliver Tree, lo que ha reavivado la conversación y generado todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

¿Cómo fallecieron Gaspi y Oliver Tree?

Gaspi y Oliver Tree perdieron la vida en la mañana del pasado domingo 14 de junio tras un impactante accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros colisionaran, dejando un saldo de seis personas fallecidas.

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En las imágenes difundidas en redes sociales se puede observar el momento exacto en el que ambas aeronaves chocan y caen sobre lo que parece ser un parqueadero de vehículos, provocando de manera inmediata un fuerte incendio.

El video del accidente aéreo donde fallecieron Oliver Tree y Gaspi. (Fotos: AFP y Freepik)

Posteriormente, se informó que el proceso de repatriación del cuerpo de Gaspi no será asumido por el gobierno argentino, por lo que los trámites y gastos deberán ser gestionados por su familia una vez se completen los procedimientos en Brasil.