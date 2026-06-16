Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Ayda Valencia habría predicho la muerte de Gaspi y Oliver Tree | VIDEO

Conoce todos los detalles sobre la supuesta predicción de Ayda Valencia sobre la muerte de Gaspi y Oliver Tree

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ayda Valencia y la frase que ahora vinculan con Gaspi y Oliver Tree
Ayda Valencia y la frase que ahora vinculan con la muerte de Gaspi y Oliver Tree. (Foto AFP: Matt Winkelmeyer | Canal RCN).

El pasado domingo 14 de junio se confirmó el fallecimiento del cantante estadounidense Oliver Tree y del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz ‘Gaspi’ en un accidente aéreo. En medio de la conmoción, se viralizó en redes sociales un video reciente de Ayda Valencia en el que habla sobre la forma en que algunas personas del mundo del entretenimiento podrían fallecer durante la primera mitad del 2026, lo que ha generado comentarios entre los usuarios por la coincidencia con estos hechos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ayda Valencia en el video que ahora relacionan con la muerte de Gaspi y Oliver Tree?

En el video que circula en redes sociales tras el fallecimiento de Gaspi y Oliver Tree, se observa a Ayda Valencia hablando sobre predicciones que, según ella, ocurrirían durante el primer semestre de 2026, donde aseguró que varias personas del mundo del entretenimiento podrían perder la vida en accidentes aéreos.

Hombre streamer de espaldas - Cinta de luto.
Él era Gaspi, uno de los influencers que falleció en el accidente de helicópteros.

“Desde el año pasado he venido diciendo, como desde junio empecé a decir, que el 2026 viene cargado de agua, pero mal. Veo agua en todas las formas y mucho accidente aéreo, y todavía vienen más. Mucha desvivida de famosos, casi todos los días, de todas las edades, de todas partes del mundo”.

Artículos relacionados

A raíz de estas afirmaciones, usuarios en redes sociales han comenzado a relacionar el video con el reciente accidente en el que habrían fallecido Gaspi y Oliver Tree, lo que ha reavivado la conversación y generado todo tipo de reacciones en plataformas digitales.

¿Cómo fallecieron Gaspi y Oliver Tree?

Gaspi y Oliver Tree perdieron la vida en la mañana del pasado domingo 14 de junio tras un impactante accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, luego de que dos helicópteros colisionaran, dejando un saldo de seis personas fallecidas.

Artículos relacionados

En las imágenes difundidas en redes sociales se puede observar el momento exacto en el que ambas aeronaves chocan y caen sobre lo que parece ser un parqueadero de vehículos, provocando de manera inmediata un fuerte incendio.

Mueren Oliver Tree y Gaspi en accidente aéreo.
El video del accidente aéreo donde fallecieron Oliver Tree y Gaspi. (Fotos: AFP y Freepik)

Posteriormente, se informó que el proceso de repatriación del cuerpo de Gaspi no será asumido por el gobierno argentino, por lo que los trámites y gastos deberán ser gestionados por su familia una vez se completen los procedimientos en Brasil.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Murió el bebé de famosa pareja de actores en las últimas horas: con dolorosa foto lo confirmaron Talento internacional

Murió el bebé de famosa pareja de actores en las últimas horas: con dolorosa foto lo confirmaron

Reconocida pareja de actores anunció mediante sus redes el lamentable fallecimiento de su bebé.

Revelan nuevo giro en la muerte del joven en Brasil tras salto extremo Viral

Giro en el caso de joven que murió tras salto extremo en Brasil: seguía con vida tras el impacto

El caso de la joven que murió tras un salto extremo en Brasil dio un giro, al conocerse que seguía con vida después del impacto.

La coincidencia que relaciona las muertes de Gaspi, Oliver Tree y Yeison Jiménez Yeison Jiménez

La inquietante coincidencia entre las muertes de Gaspi, Oliver Tree y Yeison Jiménez

Redes sociales explotan por la coincidencia entre la muerte de Gaspi, Oliver Tree y Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Valentino Lázaro sobre su salud Valentino Lázaro

Valentino reveló por qué su ausencia en redes sociales y preocupa por su salud

Valentino Lázaro se sinceró sobre su salud mental luego de salir de La casa de los famosos Colombia.

matrimonio de luis alfonso Talento nacional

Luis Alfonso se casó por tercera vez y así fue la boda

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta regresó a Buen día, Colombia tras semanas ausente

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo