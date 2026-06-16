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Sara Corrales reveló por qué no mostrará el rostro de su hija Mila

Sara Corrales confesó que no revelará el rostro de su hija Mila a sus fanáticos en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sara corrales sobre su hija
Sara Corrales lanzó inesperado mensaje sobre su hija/AFP: Gustavo Caballero

La actriz Sara Corrales reveló a sus millones de fanáticos la razón por la que no mostrará el rostro de su hija Mila públicamente.

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¿Sara Corrales no presentará a su hija Mila en redes sociales?

La colombiana reveló a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, una imagen de su pequeña con texto encima, en el que dio a conocer que no revelará la cara de su bebé, fruto de su matrimonio con Damián Pasquini.

sara corrales sobre su hija mila

Señaló que entiende que muchas seguidoras han vivido su embarazo con ella fielmente con lo que ha revelado en este proceso de su vida y precisamente por tood ese cariño que se tienen mutuamente decidió junto a su esposo regarle un poco más de privacidad a su pequeña.

"No es falta de confianza ni de gratitud con ustedes, al contrario, agradecemos todo el amor que le han dado desde antes de nacer. Simplemente estamos siguiendo nuestro corazón como papás", dijo.

Indicó que están disfrutando esta etapa tan especial para ellos y haciendo lo que siente que es mejor para ella.

"Gracias por quererla tanto, por entendernos y por respetar las decisiones que, como papás, tomamos siguiendo nuestro corazón", agregó.

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¿Cuándo nació la hija de Sara Corrales?

Recordemos que, la paisa dio a luz el pasado 17 de mayo, según reveló en sus redes sociales, cuya bebé nació en México, debido a que es el país donde la colombiana reside hace varios años.

sara corrales toma decisión sobre su hija

Sara Corrales compartió gran parte de su embarazo con sus seguidoras como síntomas, cambios físicos, entrenamientos y demás.

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Desde su parto también ha compartido varios detalles de su proceso, pero no había mostrado la pequeña.

Aunque señaló que, pronto la presentaría, decidió con su esposo tener la identidad de su bebé en privacidad.

Sin embargo, miles de sus fanáticos esperan que quizás un poco más adelante pueda enseñarla y compartir un poco más de su pequeña, a quien tanto soñó.

Por ahora, Sara Corrales se encuentra recuperándose y disfrutando de cada momento con su bebé.

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