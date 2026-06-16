El nombre de Neymar se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras anunciar con emotivo video que se convertirá en padre nuevamente.

La noticia ha generado todo tipo de reacciones, en especial, no solo por mostrar a sus hijos en el anuncio que hizo mediante sus redes acerca de que será padre nuevamente, sino que también, por lo comentarios que ha recibido al tener una estable relación hace un largo periodo de tiempo con una reconocida modelo e influenciadora brasileña.

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¿Quién es la mujer con la que Neymar se convertirá en padre nuevamente?

El pasado 15 de junio, Neymar compartió un video en conjunto junto a su pareja Bruna Biancardi en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 15 millones de seguidores, en la que expresó las siguientes palabras:

“Tenemos unas noticias que compartir contigo”, expresó la pareja en la descripción de la publicación.

Tras el anuncio que hizo Neymar, uno de los futbolistas de la Selección de fútbol de Brasil, muchos internautas sean preguntado sobre la identidad de su pareja.

En la actualidad Bruna Biancardi cuenta con más de 15 millones de seguidores, pues es una de las creadoras de contenido digital, modelo y empresarias con gran influencia de Brasil.

Mediante sus redes, se evidencia que ha tenido la oportunidad en hacer parte de importantes revistas internacionales como modelo, sino también, ha demostrado que la moda es una de sus mayores fuentes de inspiración.

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¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Neymar en la actualidad?

En la actualidad, Neymar tiene tres hijos, llamados: David Lucca, Mavie, Helena y Mel, dos de ellos son fruto de su relación con Bruna Biancardi

Tras el anuncio que hizo Neymar en sus redes, se evidencia que la quinta hija que espera Neymar será una niña y los internautas han generado todo tipo de reacciones al respecto en sus redes sociales.

¿Neymar jugó el primer partido de la Selección de Brasil ante Marruecos?

Entre tanto, varios los hinchas del fútbol brasileño que encuentran bajo la expectativa sobre si Neymar debutará los próximos partidos de su selección dentro del Mundial, pues, presenta una lesión, en la que se ausentó en el primer partido del equipo ante la Selección de Marruecos.

¿Neymar ha estado en el Mundial 2026? | AFP: Nelson Almeida

Por ahora, los hinchas del fútbol se encuentran bajo la expectativa para que tenga una pronta recuperación y tenga mejorías con respecto a la lesión en su pantorrilla derecha.