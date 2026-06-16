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Giro en el caso de joven que murió tras salto extremo en Brasil: seguía con vida tras el impacto

El caso de la joven que murió tras un salto extremo en Brasil dio un giro, al conocerse que seguía con vida después del impacto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan nuevo giro en la muerte del joven en Brasil tras salto extremo
Revelan nuevo giro en la muerte del joven en Brasil tras salto extremo. (Foto Freepik).

Un nuevo giro en el caso de la joven que murió tras realizar un salto extremo en bungee jumping en Brasil continúa generado impacto en redes sociales. Hace pocas horas se dio a conocer que la víctima habría seguido con vida durante algunos instantes después del impacto.

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¿Joven que saltó de bungee jumping en Brasil no murió al instante?

En las últimas horas se dio a conocer el testimonio de la enfermera que atendió a María Eduarda Rodrígues de Freitas, de 21 años, poco después de que la joven fuera lanzada al vacío sin ningún tipo de protección para realizar la maniobra adecuadamente.

Tragedia en Brasil: mujer falleció durante un salto de 'bungee jumping'
Tragedia en Brasil: mujer falleció durante un salto de 'bungee jumping'. (Foto referencia Freepik).

La profesional identificada como Rayza Gabrieli Dias Delfino reveló a medio brasileños que una vez llegó al lugar en el que el cuerpo de la joven impactó se percató de que aún tenía pulso, aunque este estaba débil. Por tal razón decidió llevar a cabo maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia.

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"La levanté, la revisé y tenía el pulso muy débil. Comencé la reanimación cardiopulmonar y se detuvo. Me raspé toda la mano porque hay una pendiente muy pronunciada y solo una cuerda para bajar", explicó a los medios.

Sin embargo, pese a los intentos por mantenerla con vida esto no fue posible y finalmente terminó falleciendo.

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El accidente que terminó con la vida de María Eduarda Rodrigues ocurrió en un sendero ubicado en el municipio de Limeira, en el estado de São Paulo, Brasil, durante la mañana del sábado 13 de junio del presente año. En ese momento, la joven participaba en una experiencia de salto extremo junto a otras personas que esperaban su turno.

El video que muestra los últimos segundos de una mujer en un 'bungee jumping' en Brasil
El video que muestra los últimos segundos de una mujer en un 'bungee jumping' en Brasil. (Foto Freepik).

De acuerdo con las imágenes que comenzaron a difundirse en redes sociales, tres hombres se encargaron de prepararla para el lanzamiento desde una plataforma situada a unos 30 a 35 metros.

Sin embargo, el procedimiento se realizó sin que los sistemas de seguridad necesarios estuvieran correctamente ajustados, ya que no contaba con los arneses ni los cables requeridos para un descenso controlado, por lo que terminó cayendo directamente al vacío.

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